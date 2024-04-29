Украина выполнила все требования Еврокомиссии

Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляен и Шарль Мишель. Фото: wikipedia

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что Украина выполнила все требования по началу переговоров о вступлении в Европейский Союз. Теперь дело за ЕС.

О каких именно требованиях идет речь и как Украина их выполняла, рассказали Новини.LIVE.

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Внедрение новой процедуры отбора судей в Конституционный суд

Чтобы гарантировать независимость судебной системы и добродетель судей, Украина должна была внести определенные изменения в процедуру отбора членов Конституционного суда.

Первый законопроект депутаты зарегистрировали еще в августе 2022 года, однако он был недоработан, поэтому пришлось пройти несколько этапов правок от Венецианской комиссии.

В конце концов 20 августа 2023 года закон вступил в силу. Следовательно, конкурс на должности в Конституционный суд стал полностью прозрачным. А проводит его специально созданная Совещательная группа экспертов (СГЭ), оценивающая моральные качества и компетенцию кандидатов.

Совещательная группа экспертов. Фото: Конституционный суд Украины

Продолжение судебной реформы

Здесь речь идет, собственно, о том, чтобы завершить формирование добропорядочного состава Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Эти два органа обеспечивают независимость, честность и подотчетность судебной системы, а также подбор квалифицированных судей соответственно.

Проверку на добродетель Высший совет правосудия прошел. А в прошлом году она назначила 16 новых Высшей квалификационной комиссии судей. Так что Еврокомиссия постановила — этот пункт считается выполненным.

Борьба с коррупцией

В этом пункте говорилось о необходимости назначения руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Эти шаги должны обеспечить независимость антикоррупционных органов.

Руководителем САП, по результатам конкурса на должность, стал Александр Клименко — бывший следователь, а позже один из самых эффективных по раскрытию коррупционных дел сотрудник НАБУ. Он занимает должность еще с июля 2022 года.

Руководитель САП Александр Клименко. Фото: Украинская правда

Также в прозрачном конкурсе должность директора НАБУ завоевал Семен Кривонос — бывший глава Государственной инспекции архитектуры и градостроительства. Он был назначен на должность в марте 2023 года.

Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Укринформ

Борьба с отмыванием средств и правоохранительная реформа

Что касается борьбы с отмыванием средств, то в Украине в последние годы действует строгий финансовый мониторинг, которым занимаются практически все банки Украины. К тому же в октябре 2023 года президент Зеленский подписал закон о пожизненном финансовом мониторинге украинских чиновников.

Реформа правоохранительных органов тоже активно продвигается. В мае прошлого года президент принял план реформирования вплоть до 2027 года.

"Это подробный документ, рассчитанный на время до 2027 года. Если говорить просто, мы должны обеспечить такую систему гарантирования справедливости и правопорядка для нашей страны, которая будет отвечать нашей цели вступления Украины в ЕС", — пояснил Владимир Зеленский.

Введение антиолигархического закона

Здесь дела продвигаются несколько сложнее. Ведь закон о деолигархизации был принят еще в сентябре 2021 года, а вступил в силу в ноябре того же года. Однако Венецианская комиссия его, так сказать, "забраковала", ссылаясь на то, что закон предусматривает "персонализированный подход" и не может рассматриваться как демократический ответ на проблему олигархизации.

Но украинское правительство нашло выход и договорилось с Еврокомиссией, что имплементация закона об олигархах состоится после завершения войны. В том числе будет создан реестр олигархов.

Принятие закона о медиа

Закон о медиа также приняли – ставим галочку. Он начал действовать 31 марта 2023 года. И хотя в полную имплементацию закона "О медиа" уйдет 10 лет, первые шаги уже начали действовать.

В первый год печатные и информационные агентства должны обязательно зарегистрироваться. Остальные тоже имели, но для них отсутствие регистрации не имеет тяжелых последствий.

Далее планируют внедрить определенные ограничения по контенту, квоты для независимых студий, квоты на европейский продукт, увеличение доли украинской и многие другие полезные изменения.

Завершение реформы законодательства о национальных меньшинствах

Законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины по учету экспертной оценки Совета Европы и его органов по правам национальных меньшинств был принят в декабре 2023 года. Если просто — он предусматривает защиту прав нацменьшинств.

То есть, например, частные учебные заведения могут свободно выбирать язык для обучения, если он является официальным в ЕС. Но и обязаны преподавать украинский. Также закон расширяет права использования языков нацменьшинств в медиа и издательствах.

В общем, все требования Еврокомиссии либо полностью выполнены, либо в процессе выполнения. Так, как сказал президент Зеленский, дальше ждем, чтобы и ЕС свои выполнил свои обязательства.