Началось заседание суда по делу о сделке по закупке снарядов для ВСУ
В высшем антикоррупционном суде началось заседание суда по делу коммерческого директора компании "Львовский арсенал" Юрию Збитневу. Речь идет о незаконной сделке в 1,5 миллиарда гривен на закупку снарядов для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает "Мы — Украина" в Telegram.
Началось заседание по дело о хищении 1,5 миллиарда гривен
В суде будет рассматриваться дело о незаконной сделке в 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.
27 января в Украине раскрыли очередную схему хищения средств государственного бюджета при закупке снарядов для армии. Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством обороны обнаружила факт попытки похищения почти 1,5 млрд гривен на приобретении 100 000 боеприпасов должностными лицами фирмы "Львовский арсенал".
Часть денег руководство компании перевело на счет зарубежного поставщика, который должен был передать предусмотренное контрактом количество снарядов в Украину. Однако та не отправила ни одного снаряда в Украину, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.
Вторая часть перечисленных Минобороны средств осталась на счетах "Львовского арсенала" в одном из банков Киева.
Ранее мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.
Напоминаем, что СБУ приходила с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала", подозреваемым в хищении средств на закупке снарядов для Вооруженных сил.
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