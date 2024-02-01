Началось заседание суда по делу о сделке по закупке снарядов для ВСУ

Заседание суда по делу Юрия Збитнева. Фото: Мы-Украина

В высшем антикоррупционном суде началось заседание суда по делу коммерческого директора компании "Львовский арсенал" Юрию Збитневу. Речь идет о незаконной сделке в 1,5 миллиарда гривен на закупку снарядов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Мы — Украина" в Telegram.

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В суде будет рассматриваться дело о незаконной сделке в 1,5 миллиарда гривен на закупки снарядов для ВСУ.

27 января в Украине раскрыли очередную схему хищения средств государственного бюджета при закупке снарядов для армии. Служба безопасности Украины в сотрудничестве с Министерством обороны обнаружила факт попытки похищения почти 1,5 млрд гривен на приобретении 100 000 боеприпасов должностными лицами фирмы "Львовский арсенал".

Заседание суда по делу Юрия Збитнева. Фото: Мы-Украина

Часть денег руководство компании перевело на счет зарубежного поставщика, который должен был передать предусмотренное контрактом количество снарядов в Украину. Однако та не отправила ни одного снаряда в Украину, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Вторая часть перечисленных Минобороны средств осталась на счетах "Львовского арсенала" в одном из банков Киева.

Ранее мы сообщали, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) не избрал меру пресечения бывшему руководителю Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной техники Минобороны Александру Лиеву. Он обвиняется в хищении 1,5 миллиарда гривен на закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины.

Напоминаем, что СБУ приходила с обысками к чиновникам Министерства обороны и менеджерам "Львовского арсенала", подозреваемым в хищении средств на закупке снарядов для Вооруженных сил.