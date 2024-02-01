Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Розпочалося засідання суду у справі оборудки на закупівлю снарядів для ЗСУ arrow

Розпочалося засідання суду у справі оборудки на закупівлю снарядів для ЗСУ

1 лютого 2024 10:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Розпочалося засідання суду у справі оборудки на закупівлю снарядів для ЗСУ
Засідання суду у справі Юрія Збітнєва. Фото: Ми-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У вищому антикорупційному суді розпочалося засідання суду у справі комерційного директора компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва. Йдеться про незаконну оборудку у 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил України.

Про це повідомляє "Ми — Україна" у Telegram.

Читайте також:

Розпочалося засідання у справі розкрадання 1,5 мільярда гривень

У суді розглядатимуть справу про незаконну оборудку у 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

27 січня в Україні розкрили чергову схему розкрадання коштів державного бюджету під час закупівлі снарядів для армії. Служба безпеки України у співпраці з Міністерством оборони виявили факт спроби викрадення майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 000 боєприпасів посадовцями фірми "Львівський арсенал".  

суд
Засідання суду у справі Юрія Збітнєва. Фото: Ми-Україна

Частину грошей керівництво компанії перевело на рахунок закордонного постачальника, який і мав передати передбачену контрактом кількість снарядів в Україну. Однак та не відправила жодного снаряду до України, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Друга частина переказаних Міноборони коштів залишилася на рахунках "Львівського арсеналу" в одному з банків Києва.

Раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Нагадуємо, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил.

суд
ЗСУ
корупція
Україна
гроші

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

27 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

Актуальне по темі