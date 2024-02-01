Розпочалося засідання суду у справі оборудки на закупівлю снарядів для ЗСУ

Засідання суду у справі Юрія Збітнєва. Фото: Ми-Україна

У вищому антикорупційному суді розпочалося засідання суду у справі комерційного директора компанії "Львівський арсенал" Юрія Збітнєва. Йдеться про незаконну оборудку у 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для Збройних сил України.

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У суді розглядатимуть справу про незаконну оборудку у 1,5 мільярда гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

27 січня в Україні розкрили чергову схему розкрадання коштів державного бюджету під час закупівлі снарядів для армії. Служба безпеки України у співпраці з Міністерством оборони виявили факт спроби викрадення майже 1,5 млрд гривень на придбанні 100 000 боєприпасів посадовцями фірми "Львівський арсенал".

Засідання суду у справі Юрія Збітнєва. Фото: Ми-Україна

Частину грошей керівництво компанії перевело на рахунок закордонного постачальника, який і мав передати передбачену контрактом кількість снарядів в Україну. Однак та не відправила жодного снаряду до України, а отримані кошти вивела у тінь, перевівши їх на рахунки ще однієї афілійованої структури на Балканах.

Друга частина переказаних Міноборони коштів залишилася на рахунках "Львівського арсеналу" в одному з банків Києва.

Раніше ми повідомляли, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) не обрав запобіжний захід колишньому керівнику Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександру Лієву. Його звинувачують у розкраданні 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для Збройних сил України.

Нагадуємо, що СБУ приходила з обшуками до чиновників Міністерства оборони та менеджерів "Львівського арсеналу", яких підозрюють у розкраданні коштів на закупівлі снарядів для Збройних сил.