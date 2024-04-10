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Рассмотрение законопроекта о мобилизации — на заседание Рады пригласили военное командование

10 апреля 2024 13:32
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рассмотрение законопроекта о мобилизации — на заседание Рады пригласили военное командование
Александр Сырский. Фото: Telegram/Сырский
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. На заседание пригласили Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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"Верховная Рада приглашает Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации", — говорится в сообщении.

За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.

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Скриншот поста Гончаренко

Так, Гончаренко отметил, что инициировал приглашение премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова.

"За — 138. Голосование провалено. Не увидим Шмыгаля и Умерова", — написал он.

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Скриншот поста Гончаренко

Напомним, сегодня депутаты в парламенте рассмотрят сначала отклоненные правки, а учтенные — уже завтра.

Также мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и обработал все поправки к законопроекту о мобилизации.

Верховная Рада
ВСУ
Генштаб ВСУ
мобилизация
законопроект
Александр Сырский

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