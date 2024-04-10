Рассмотрение законопроекта о мобилизации — на заседание Рады пригласили военное командование
Верховная Рада Украины в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. На заседание пригласили Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Рассмотрение законопроекта о мобилизации
"Верховная Рада приглашает Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации", — говорится в сообщении.
За соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов.
Так, Гончаренко отметил, что инициировал приглашение премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Рустема Умерова.
"За — 138. Голосование провалено. Не увидим Шмыгаля и Умерова", — написал он.
Напомним, сегодня депутаты в парламенте рассмотрят сначала отклоненные правки, а учтенные — уже завтра.
Также мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и обработал все поправки к законопроекту о мобилизации.
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