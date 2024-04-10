Розгляд законопроєкту про мобілізацію — на засідання Ради запросили військове командування

Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Верховна Рада України в середу, 10 квітня, розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію. На засідання запросили Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Анатолія Баргилевича та командувача Об'єднаних сил Юрія Содоля.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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Розгляд законопроєкту про мобілізацію

"Верховна Рада запрошує Сирського, Баргилевича і Содоля перед початком розгляду законопроєкту про мобілізацію", — йдеться у повідомленні.

За відповідне рішення проголосували 315 народних депутатів.

Скриншот допису Гончаренка

Так Гончаренко зазначив, що ініціював запрошення премʼєр-міністра Дениса Шмигаля та міністра оборони Рустема Умєрова.

"За — 138. Голосування провалено. Не побачимо Шмигаля та Умєрова", — написав він.

Скриншот допису Гончаренка

Нагадаємо, сьогодні депутати у парламенті розглянуть спочатку відхилені правки, а враховані — вже завтра.

Також ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.