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Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію

10 квітня 2024 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Верховна Рада розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Верховна Рада України в середу, 10 квітня, розпочала розгляд законопроєкту про мобілізацію. Депутати розглянуть його в другому читанні.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко зазначив, що таблиця до другого читання мобілізаційного законопроєкту складається з 1600 сторінок.

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Скриншот допису Гончаренка

За словами нардепа Ярослава Железняка, фінальна кількість правок становить 4294. Однак з них усіх були враховані лише 31, інші — в статусі "відхилені".

Так, сьогодні депутати у парламенті розглянуть спочатку відхилені правки, а враховані — вже завтра. 

Раніше ми писали, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки оборони та розвідки уже розглянув та опрацював усі правки до законопроєкту про мобілізацію.

Крім того, народний депутат України Дмитро Разумков заявив, що від моменту прийняття законопроєкту про мобілізації і до того, як він запрацює, може пройти пів року. Він пояснив, чому так станеться.

Верховна Рада
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
народні депутати
війна в Україні

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