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Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации

10 апреля 2024 12:39
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации
Верховная Рада. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Верховная Рада Украины в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Депутаты рассмотрят его во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко отметил, что таблица ко второму чтению мобилизационного законопроекта состоит из 1600 страниц.

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Скриншот поста Гончаренко

По словам нардепа Ярослава Железняка, финальное количество правок составляет 4294. Однако из них всех были учтены только 31, остальные — в статусе "отклонены".

Так, сегодня депутаты в парламенте рассмотрят сначала отклоненные правки, а учтенные — уже завтра.

Ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и обработал все поправки к законопроекту о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что с момента принятия законопроекта о мобилизации и до того, как он заработает, может пройти полгода. Он объяснил, почему так случится.

Верховная Рада
военный призыв
мобилизация
законопроект
народные депутаты
война в Украине

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