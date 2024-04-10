Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации

Верховная Рада. Фото: скриншот с видео

Верховная Рада Украины в среду, 10 апреля, приступила к рассмотрению законопроекта о мобилизации. Депутаты рассмотрят его во втором чтении.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

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Гончаренко отметил, что таблица ко второму чтению мобилизационного законопроекта состоит из 1600 страниц.

Скриншот поста Гончаренко

По словам нардепа Ярослава Железняка, финальное количество правок составляет 4294. Однако из них всех были учтены только 31, остальные — в статусе "отклонены".

Так, сегодня депутаты в парламенте рассмотрят сначала отклоненные правки, а учтенные — уже завтра.

Ранее мы писали, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности обороны и разведки уже рассмотрел и обработал все поправки к законопроекту о мобилизации.

Кроме того, народный депутат Украины Дмитрий Разумков заявил, что с момента принятия законопроекта о мобилизации и до того, как он заработает, может пройти полгода. Он объяснил, почему так случится.