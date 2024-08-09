В Курской области сожгли колонну военной техники России — многие погибшие

Разбитая техника и трупы российских солдат — в сети показали последствия боев в Курской области
В ночь на пятницу, 9 августа, в Курской области России была уничтожена российская военная колонна. Это произошло в селе Октябрьское, расположенном в 30 километрах от украинской границы.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Разбитая техника и трупы российских солдат
Колонну разбили на трассе, ранее соединявшей украинский город Глухов с Курском.
По словам аналитика Евгения Истребина, удар, вероятно, нанесенный системой HIMARS, привел к большим потерям среди российских военных.
"Уничтожено 13 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела до тла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. Три-четыре роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибла примерно половина", — сообщил он в Facebook.
В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов добавил, что для того, чтобы поймать и уничтожить колонну на марше нужен высокий уровень организации и взаимодействия.
"Великолепная работа украинской разведки, подразделения управления огнем и ракетчиков — чтобы поймать и уничтожить колонну на марше нужен высокий уровень организации и взаимодействия, минимум промежуточных звеньев, качественное планирование боевой работы. Спасибо всем причастным, это просто великолепно и заслуживает высоких государственных наград", – отметил он в Telegram.
ВНИМАНИЕ! Откровенный контент +21
Читайте Новини.LIVE!