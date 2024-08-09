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Разбитая техника и трупы российских солдат — в сети показали последствия боев в Курской области

9 августа 2024 12:57
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
В Курской области сожгли колонну военной техники России — многие погибшие
Уничтожена колонна российской военной техники в Курской области. Фото: скриншот
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

В ночь на пятницу, 9 августа, в Курской области России была уничтожена российская военная колонна. Это произошло в селе Октябрьское, расположенном в 30 километрах от украинской границы.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

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Колонну разбили на трассе, ранее соединявшей украинский город Глухов с Курском.

Бои под Курском
В селе Октябрьское была разбита колонна военной техники россиян

По словам аналитика Евгения Истребина, удар, вероятно, нанесенный системой HIMARS, привел к большим потерям среди российских военных.

"Уничтожено 13 тентованных военных Уралов и КАМАЗов с пехотой. Много погибших, часть машин сгорела до тла. Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. Три-четыре роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибла примерно половина", — сообщил он в Facebook.

Бои под Курском
Уничтожено 13 тентованных военных Уралов и КАМАЗов . Фото: скриншот

В свою очередь, украинский журналист Юрий Бутусов добавил, что для того, чтобы поймать и уничтожить колонну на марше нужен высокий уровень организации и взаимодействия.

"Великолепная работа украинской разведки, подразделения управления огнем и ракетчиков — чтобы поймать и уничтожить колонну на марше нужен высокий уровень организации и взаимодействия, минимум промежуточных звеньев, качественное планирование боевой работы. Спасибо всем причастным, это просто великолепно и заслуживает высоких государственных наград", – отметил он в Telegram.

Бои под Курском
Часть машин сгорела до тла. Фото: скриншот

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Бои под Курском
Погибшие российские военные. Фото: скриншот

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