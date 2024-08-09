На Курщині спалили колону військової техніки Росії — багато загиблих

Знищена колона російської військової техніки у Курській області. Фото: скриншот

У ніч на п'ятницю, 9 серпня, у Курській області Росії було знищено російську військову колону. Це сталося у селі Октябрьське, що розташовене за 30 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляють користувачі соцмереж.

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Колону розбили на трасі, що раніше сполучала українське місто Глухів із Курськом.

У селі Октябрьське було розбито колону військової техніки росіян

За словами українського аналітика Євгена Істребіна, удар, ймовірно, завданий системою HIMARS, призвів до великих втрат серед російських військових.

"Знищено 13 тентованих військових Уралів та КАМАЗів з піхотою. Багато загиблих, частина машин згоріла до тла. Схоже, що вся колона везла піхоту. Вони були зі зброєю, по взводу на машину швидше за все. Три-чотири роти — цілий батальйон знищено. Судячи з вигляду колони, загинуло приблизно половина", — повідомив він у Facebook.

Знищено 13 тентованих військових Уралів та КАМАЗів. Фото: скриншот

У свою чергу український журналіст Юрій Бутусов додав, що для того, аби упіймати та знищити колону на марші потрібен високий рівень організації та взаємодії.

"Чудова робота української розвідки, підрозділи управління вогнем та ракетників — щоб упіймати та знищити колону на марші потрібен високий рівень організації та взаємодії, мінімум проміжних ланок, якісне планування бойової роботи. Дякую всім причетним, це просто чудово і заслуговує на високі державні нагороди", — зазначив він у Telegram.

Частина машин згоріла до тла. Фото: скріншот

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