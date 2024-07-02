Суд признал Невзорова экстремистом

Журналист Александр Невзоров. Фото: росСМИ

В России суд признал журналиста Александра Невзорова и его супругу "экстремистским объединением". Их имущество будет изъято в доход государства.

Об этом сообщает росСМИ.

Читайте также:

Уведомление о признании Невзорова экстремистом. Фото: скриншот

Невзорова и его супругу признали экстремистами

Сам журналист заявил, что его не волнует оставшееся в России имущество.

Пока известно, что прокуратура в исковом заявлении требовала изъять все недвижимое имущество супругов, а именно три земельных участка. Также прокуратура потребовала изъять дом матери Лидии.

"Россия меня изменила и обворовала, ничего общего с ней я иметь не хочу, а на остатки прежней роскоши я давно "махнул рукой"", — заявил Невзоров.

Напомним, 18 июня в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. К припаркованному на улице авто, в котором находился супруг, подошел неизвестный и выстрелил.

Впоследствии стало известно, что было совершено покушение на казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова.