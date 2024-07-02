Айдос Садиков скончался в Киеве

Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Фото: скриншот

Во вторник, 2 июля, умер казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков, на которого покушались в Киеве. Он пробыл в реанимации 13 дней.

Об этом сообщила его супруга Наталья Садыкова в Facebook.

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По словам жены, журналист умер в три часа утра.

Он пробыл в реанимации 13 дней.

В смерти супруга Садыкова еще раз обвинила президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 3:00 по Киеву. Мой обожаемый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не случилось. Его смерть на совести Токаева, — написала жена казахского оппозиционера.

Напомним, покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова произошло 18 июня в Киеве.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что нападавших на казахского журналиста Айдоса Садыкова объявили в международный розыск.

Впоследствии в Казахстане задержали одного из подозреваемых в покушении. Он сам обратился в правоохранительные органы.

Жена оппозиционера Садыкова уверена, что заказчик — президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев. Он уже прокомментировал покушение и заявил, что рассматривать этот инцидент необходимо исключительно в правовом поле.