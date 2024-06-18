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Дружина казахського опозиціонера Садикова назвала можливого замовника замаху

18 червня 2024 23:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Дружина Садикова назвала ім'я можливого замовника замаху на її чоловіка
Казахський журналіста-опозиціонер Айдос Садиков. Фото: realist.online
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 18 червня, в Києві стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Його дружина впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.

Про це вона написала у  Facebook.

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Дружина Садикова назвала ім'я можливого замовника замаху на її чоловіка

Дружина Садикова Наталія, заявила, що в її чоловіка стріляли, коли він на машині заїжджав у двір будинку. Наталія сиділа поряд, на пасажирському сидінні. Вона повідомила, що зараз Айдоса прооперували, він знаходиться у реанімації у тяжкому стані.

"Я впевнена, що замовник цього замаху — президент Казахстану Токаєв", — додала жінка.

Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста. 

Згодом дружина потерпілого Наталія Садикова розповіла деталі замаху. За її словами, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.

Україна
замах
Київ
Касим-Жомарт Токаєв
Казахстан

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