Дружина казахського опозиціонера Садикова назвала можливого замовника замаху
У вівторок, 18 червня, в Києві стався замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова. Його дружина впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Про це вона написала у Facebook.
Дружина Садикова назвала ім'я можливого замовника замаху на її чоловіка
Дружина Садикова Наталія, заявила, що в її чоловіка стріляли, коли він на машині заїжджав у двір будинку. Наталія сиділа поряд, на пасажирському сидінні. Вона повідомила, що зараз Айдоса прооперували, він знаходиться у реанімації у тяжкому стані.
"Я впевнена, що замовник цього замаху — президент Казахстану Токаєв", — додала жінка.
Раніше поліція Києва повідомляла про стрілянину в Шевченківському районі міста.
Згодом дружина потерпілого Наталія Садикова розповіла деталі замаху. За її словами, невідомий вистрелив у її чоловіка біля власного будинку, коли вони сиділи в автомобілі.
Читайте Новини.LIVE!