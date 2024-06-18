Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Фото: realist.online

Во вторник, 18 июня, в Киеве произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Его жена уверена, что заказчик – президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Об этом она написала в Facebook.

Читайте также:

Жена Садыкова назвала имя возможного заказчика покушения на ее мужа

Жена Садыкова Наталья заявила, что в ее мужа стреляли, когда он на машине заезжал во двор дома. Наталья сидела рядом, на пассажирском сиденье. Она сообщила, что сейчас Айдос прооперирован, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Я уверена, что заказчик этого покушения — президент Казахстана Токаев", — добавила женщина.

Ранее полиция Киева сообщала о стрельбе в Шевченковском районе города.

Впоследствии супруга потерпевшего Наталья Садыкова рассказала детали покушения. По ее словам, неизвестный выстрелил в ее мужа у собственного дома, когда они сидели в автомобиле.