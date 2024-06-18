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Жена казахского оппозиционера Садыкова назвала возможного заказчика покушения

18 июня 2024 23:12
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Бригадир София
редактор
Жена Садыкова назвала имя возможного заказчика покушения на ее мужа
Казахский журналист-оппозиционер Айдос Садыков. Фото: realist.online
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во вторник, 18 июня, в Киеве произошло покушение на жизнь казахского журналиста-оппозиционера Айдоса Садыкова. Его жена уверена, что заказчик – президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев.

Об этом она написала в  Facebook.

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Жена Садыкова назвала имя возможного заказчика покушения на ее мужа

Жена Садыкова Наталья заявила, что в ее мужа стреляли, когда он на машине заезжал во двор дома. Наталья сидела рядом, на пассажирском сиденье. Она сообщила, что сейчас Айдос прооперирован, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Я уверена, что заказчик этого покушения — президент Казахстана Токаев", — добавила женщина.

Ранее полиция Киева сообщала о стрельбе в Шевченковском районе города.

Впоследствии супруга потерпевшего Наталья Садыкова рассказала детали покушения. По ее словам, неизвестный выстрелил в ее мужа у собственного дома, когда они сидели в автомобиле.

Украина
покушение
Киев
Касым-Жомарт Токаев
Казахстан

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