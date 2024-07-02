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Помер казахський журналіст Садиков, на якого здійснили замах у Києві

2 липня 2024 07:23
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Айдос Садиков помер у Києві
Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков. Фото: скриншот
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У вівторок, 2 липня, помер казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, на якого здійснили замах у Києві. Він пробув у реанімації 13 днів.

Про це повідомила його дружина Наталя Садикова у Facebook.

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За словами дружини, журналіст помер о третій ранку.

Він пробув у реанімації 13 днів.

У смерті чоловіка Садикова ще раз звинуватила президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Айдос Садиков пішов від нас сьогодні о 3:00 за Києвом. Мій любий чоловік, батько наших трьох дітей, великий син казахського народу. Айдос віддав своє життя за Казахстан, прийняв мученицьку смерть від руки кілерів. Тринадцять днів Айдос боровся за життя у реанімації, але дива не сталося", — написала дружина казахського опозиціонера.

Нагадаємо, замах на життя казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова стався 18 червня в Києві.

В Офісі генпрокурора України повідомили, що нападників на казахського журналіста Айдоса Садикова оголосили в міжнародний розшук. 

Згодом у Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху. Він сам звернувся до правоохоронних органів.

Дружина опозиціонера Садикова впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він уже прокоментував замах та заявив, що розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.

Київ журналісти вбивство стрілянина Казахстан замах Касим-Жомарт Токаєв

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