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Російський суд визнав журналіста Невзорова і його дружину "екстремістським угрупованням"

2 липня 2024 23:57
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Суд визнав Невзорова екстремістом
Журналіст Олександр Невзоров. Фото: росЗМІ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Росії суд визнав журналіста Олександра Невзорова та його дружину "екстремістським об’єднанням". Їх майно вилучать в дохід держави.

Про це повідомляє росЗМІ.

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Сам журналіст заявив, що його не хвилює майно, яке залишилося в Росії.

Наразі відомо, що прокуратура у позовній заяві вимагала вилучити все нерухоме майно подружжя, а саме три земельні ділянки. Також прокуратура вимагала вилучити будинок матері Лідії. 

"Росія мене зрадила і обікрала, нічого спільного з нею я мати не хочу, а на залишки колишньої розкоші я давно "махнув рукою"", — заявив Невзоров. 

Нагадаємо, 18 червня у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. До припаркованого на вулиці авто, в якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив.

Згодом стало відомо, що було скоєно замах на казахського журналіста-опозиціонера Айдоса Садикова.

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