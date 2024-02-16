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Российский оппозиционер назвал вероятную причину смерти Навального

16 февраля 2024 13:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российский оппозиционер назвал вероятную причину смерти Навального
Алексей Навальный. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в пятницу, 16 февраля. Официальные источники не сообщают точные причины смерти.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков назвал возможную причину в комментарии Новини.LIVE.

Смерть Навального в колонии

"Это убийство! Год человека под пыткой держали", — сказал Гудков.

Как отмечает Федеральная служба исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный сообщил о плохом самочувствии и сразу упал в обморок. После этого на место якобы прибыли медицинские работники.

Там уточнили, что были проведены все реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

По предварительной информации от российских источников, у Навального оторвался тромб.

Ранее Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняли в "экстремизме".

В декабре 2023 года адвокаты оппозиционера обнаружили его в колонии , расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.

оппозиция
тюрьма
Алексей Навальный
Россия

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