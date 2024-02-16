Российский оппозиционер назвал вероятную причину смерти Навального
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный скончался в исправительной колонии в пятницу, 16 февраля. Официальные источники не сообщают точные причины смерти.
Российский оппозиционер Геннадий Гудков назвал возможную причину в комментарии Новини.LIVE.
Смерть Навального в колонии
"Это убийство! Год человека под пыткой держали", — сказал Гудков.
Как отмечает Федеральная служба исполнения наказаний РФ, после прогулки Навальный сообщил о плохом самочувствии и сразу упал в обморок. После этого на место якобы прибыли медицинские работники.
Там уточнили, что были проведены все реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.
По предварительной информации от российских источников, у Навального оторвался тромб.
Ранее Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима. Его обвиняли в "экстремизме".
В декабре 2023 года адвокаты оппозиционера обнаружили его в колонии , расположенной в поселке Харп, Ямало-Ненецкого автономного округа. В последний раз они виделись с ним 6 декабря.
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