Російський опозиціонер назвав ймовірну причину смерті Навального

Олексій Навальний. Фото: росЗМІ

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії у п'ятницю, 16 лютого. Офіційні джерела не повідомляють точні причини смерті.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков назвав можливу причину у коментарі Новини.LIVE.

Смерть Навального в колонії

"Це вбивство! Рік людину під тортурами тримали", — сказав Гудков.

Як зазначає Федеральна служба виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний повідомив про погане самопочуття та одразу втратив свідомість. Після цього на місце нібито прибули медичні працівники.

Там уточнили, що були проведені всі реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося.

За попередньою інформацією від російських джерел, у Навального відірвався тромб.

Раніше Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачували у "екстремізмі".

У грудні 2023 року адвокати опозиціонера виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.