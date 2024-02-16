Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Російський опозиціонер назвав ймовірну причину смерті Навального arrow

Російський опозиціонер назвав ймовірну причину смерті Навального

16 лютого 2024 13:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Російський опозиціонер назвав ймовірну причину смерті Навального
Олексій Навальний. Фото: росЗМІ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російський опозиційний політик Олексій Навальний помер у виправній колонії у п'ятницю, 16 лютого. Офіційні джерела не повідомляють точні причини смерті.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков назвав можливу причину у коментарі Новини.LIVE.

Смерть Навального в колонії

 "Це вбивство! Рік людину під тортурами тримали", — сказав Гудков.

Як зазначає Федеральна служба виконання покарань РФ, після прогулянки Навальний повідомив про погане самопочуття та одразу втратив свідомість. Після цього на місце нібито прибули медичні працівники.

Там уточнили, що були проведені всі реанімаційні заходи, однак врятувати його не вдалося. 

За попередньою інформацією від російських джерел, у Навального відірвався тромб.

Раніше Навального засудили до 19 років колонії особливого режиму. Його звинувачували у "екстремізмі".

У грудні 2023 року адвокати опозиціонера виявили його у колонії, розташованій у селищі Харп, Ямало-Ненецького автономного округу. Востаннє вони бачилися з ним 6 грудня.

опозиція
в'язниця
Олексій Навальний
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі