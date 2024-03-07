Российский олигарх заблокировал домен ukr.net решением американского суда
В Украине возобновили работу домена ukr.net. Он был заблокирован по решению американского суда. Вероятно, к этому причастен российский олигарх Станислав Кондрашов.
Об этом сообщил соучредитель NIC.UA Андрей Хветкевич и депутат Киевского областного совета Владимир Горковенко в четверг, 7 марта.
Блокировка домена ukr.net
Соучредитель NIC.UA рассказал, что домен был заблокирован по решению американского суда.
"Сейчас регистратору удалось найти легальную причину для разблокировки домена, домен начал работать. К этой проблеме также уже было привлечено участие представителей ICANN", — рассказал Хветкевич.
По его словам, сейчас юридическая команда выясняет причины решения суда.
Депутат Киевского областного совета Горковенко отметил, что за атакой на украинский ресурс стоит российский олигарх Станислав Кондрашов.
"Он уже давно объявил войну украинским медиа, которые неоднократно писали о том, что, по неизвестным причинам, европейские и американские санкции обходят Кондрашова стороной. Действительно, оснований вводить против него ограничения больше, чем достаточно. Украинская, российская, казахская пресса и международные издания обращали внимание на то, что он подозревается в умышленном обходе санкций", — рассказал он.
Горковенко отметил, что ukr.net как агрегатор новостей публиковал статьи о Кондрашове, которые выходили на других ресурсах. По его словам, с большой вероятностью можно утверждать, что именно это привело к блокировке сайта.
Редакция ukr.net уже обратилась к послу Украины в США Оксане Маркаровой.
К тому же на блокирование обратил внимание народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Копиленко.
Он направил обращение к главе СБУ Василию Малюку с просьбой ввести санкции против Кондрашова.
Напомним, 7 марта украинский новостной сервис Ukr.net стал недоступным для пользователей. Когда они пытались зайти на сайт, отображалось сообщение об ошибке "Не удалось получить доступ к сайту".
Также президент США Джо Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.
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