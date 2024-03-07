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Российский олигарх заблокировал домен ukr.net решением американского суда

7 марта 2024 21:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российский олигарх заблокировал домен ukr.net решением американского суда
Мужчина работает за ноутбуком. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Украине возобновили работу домена ukr.net. Он был заблокирован по решению американского суда. Вероятно, к этому причастен российский олигарх Станислав Кондрашов.

Об этом сообщил соучредитель NIC.UA Андрей Хветкевич и депутат Киевского областного совета Владимир Горковенко в четверг, 7 марта.

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Соучредитель NIC.UA рассказал, что домен был заблокирован по решению американского суда.

"Сейчас регистратору удалось найти легальную причину для разблокировки домена, домен начал работать. К этой проблеме также уже было привлечено участие представителей ICANN", — рассказал Хветкевич.

По его словам, сейчас юридическая команда выясняет причины решения суда.

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Пост Хветкевича. Фото: скриншот

Депутат Киевского областного совета Горковенко отметил, что за атакой на украинский ресурс стоит российский олигарх Станислав Кондрашов.

"Он уже давно объявил войну украинским медиа, которые неоднократно писали о том, что, по неизвестным причинам, европейские и американские санкции обходят Кондрашова стороной. Действительно, оснований вводить против него ограничения больше, чем достаточно. Украинская, российская, казахская пресса и международные издания обращали внимание на то, что он подозревается в умышленном обходе санкций", — рассказал он.

Горковенко отметил, что ukr.net как агрегатор новостей публиковал статьи о Кондрашове, которые выходили на других ресурсах. По его словам, с большой вероятностью можно утверждать, что именно это привело к блокировке сайта.

Редакция ukr.net уже обратилась к послу Украины в США Оксане Маркаровой.

К тому же на блокирование обратил внимание народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Копиленко.

Он направил обращение к главе СБУ Василию Малюку с просьбой ввести санкции против Кондрашова.

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Депутатское обращение к СБУ. Фото: Владимир Горковенко
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Депутатское обращение к СБУ. Фото: Владимир Горковенко
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Пост Горковенко. Фото: скриншот

Напомним, 7 марта украинский новостной сервис Ukr.net стал недоступным для пользователей. Когда они пытались зайти на сайт, отображалось сообщение об ошибке "Не удалось получить доступ к сайту".

Также президент США Джо Байден еще на год продлил действие чрезвычайного положения, которое ввели еще в 2014 году из-за российской аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Это включает и продление санкций против РФ.

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