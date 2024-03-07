Російський олігарх заблокував домен ukr.net рішенням американського суду

Чоловік працює за ноутбуком. Фото: Pexels

В Україні відновили роботу домену ukr.net. Його було заблоковано за рішенням американського суду. Ймовірно, до цього причетний російський олігарх Станіслав Кондрашов.

Про це повідомив співзасновник NIC.UA Андрій Хветкевич та депутат в Київської обласної ради Володимир Горковенко у четвер, 7 березня.

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Блокування домену ukr.net

Співзасновник NIC.UA розповів, що домен було заблоковано за рішенням американського суду.

"Наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену, домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN", — розповів Хветкевич.

За його словами, наразі юридична команда зʼясовує причини рішення суду.

Допис Хветкевича. Фото: скриншот

Депутат в Київської обласної ради Горковенко зазначив, що за атакою на український ресурс стоїть російський олігарх Станіслав Кондрашов.

"Він уже давно оголосив війну українським медіа, які неодноразово писали про те, що, з невідомих причин, європейські та американські санкції оминають Кондрашова. Дійсно, підстав вводити проти нього обмеження більше, ніж достатньо. Українська, російська, казахська преса та міжнародні видання звертали увагу на те, що він підозрюється в умисному обході санкцій", — розповів він.

Горковенко наголосив, що ukr.net як агрегатор новин публікував статті про Кондрашова, які виходили на інших ресурсах. За його словами, з великою ймовірністю можна стверджувати, що саме це призвело до блокування вебсайту.

Редакція ukr.net вже звернулася до посла України у США Оксани Маркарової.

До того ж на блокування звернув увагу народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Копиленко.

Він скерував звернення до голови СБУ Василя Малюка з проханням запровадити санкції проти Кондрашова.

Депутатське звернення до СБУ. Фото: Володимир Горковенко

Депутатське звернення до СБУ. Фото: Володимир Горковенко

Допис Горковенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 7 березня український новинний сервіс Ukr.net став недоступним для користувачів. Коли вони намагалися зайти на сайт, з'являлося повідомлення про помилку "Не вдалося отримати доступ до сайту".

Також президент США Джо Байден ще на рік продовжив дію надзвичайного стану, який запровадили ще у 2014 році через російську анексію Криму та вторгнення на Донбас. Це включає й продовження санкцій проти РФ.