Война в Украине — ВСУ продвигаются в Курской области

Российские военкоры сообщают о потерях 11 населенных пунктов в Курской области
7 августа 2024 13:54
Последствия удара в Курской области. Фото: REUTERS
Российские военкоры сообщают о потере контроля над 11 населенными пунктами в Курской области. Также отмечается, что "ВСУ удалось продвинуться на 15 километров вглубь российской территории".
Об этом сообщают РосСМИ.
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Российские военкоры сообщают о потере контроля над 11 населенными пунктами в Курской области. Также в РосСМИ пишут о том, что, по словам военкоров, Силам обороны Украины удалось продвинуться на 15 километров вглубь.
"ВСУ на Курщине развертает логистику, подвозит ГСМ и боеприпасы. Ширина фронта 10-11 километров", — говорится в сообщении.
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