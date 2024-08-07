Война в Украине — ВСУ продвигаются в Курской области

Последствия удара в Курской области. Фото: REUTERS

Российские военкоры сообщают о потере контроля над 11 населенными пунктами в Курской области. Также отмечается, что "ВСУ удалось продвинуться на 15 километров вглубь российской территории".

Об этом сообщают РосСМИ.

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Ситуация в Курской области

Российские военкоры сообщают о потере контроля над 11 населенными пунктами в Курской области. Также в РосСМИ пишут о том, что, по словам военкоров, Силам обороны Украины удалось продвинуться на 15 километров вглубь.

"ВСУ на Курщине развертает логистику, подвозит ГСМ и боеприпасы. Ширина фронта 10-11 километров", — говорится в сообщении.