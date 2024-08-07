Війна в Україні — ЗСУ просуваються у Курській області

Російські воєнкори повідомляють про втрати 11 населених пунктів у Курській області
7 серпня 2024 13:54
Наслідки удару в Курській області. Фото: REUTERS
Російські воєнкори повідомляють про втрату контролю над 11 населеними пунктами в Курській області. Також зазначається, що "ЗСУ вдалося просунутися на 15 кілометрів вглиб російської території".
Про це повідомляють росЗМІ.
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Ситуація у Курській області
Російські воєнкори повідомляють про втрату контролю над 11 населеними пунктами у Курській області. Також у росЗМІ пишуть про те, що, за словами воєнкорів, Силам оборони України вдалося просунутися на 15 кілометрів вглиб.
"ЗСУ на Курщині розгортає логістику, підвозить ПММ і боєприпаси. Ширина фронту 10-11 кілометрів", — йдеться у повідомленні.
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