Війна в Україні — ЗСУ просуваються у Курській області

Наслідки удару в Курській області. Фото: REUTERS

Російські воєнкори повідомляють про втрату контролю над 11 населеними пунктами в Курській області. Також зазначається, що "ЗСУ вдалося просунутися на 15 кілометрів вглиб російської території".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Ситуація у Курській області

Російські воєнкори повідомляють про втрату контролю над 11 населеними пунктами у Курській області. Також у росЗМІ пишуть про те, що, за словами воєнкорів, Силам оборони України вдалося просунутися на 15 кілометрів вглиб.

"ЗСУ на Курщині розгортає логістику, підвозить ПММ і боєприпаси. Ширина фронту 10-11 кілометрів", — йдеться у повідомленні.