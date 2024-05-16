Россия закончила вывод войск из Нагорного Карабаха

Российская техника в Нагорном Карабахе. Фото иллюстративное: Sputnik

Россия закончила вывод своих военных из Нагорного Карабаха. Кремль начал сворачивать свою базу после того, как Азербайджан вернул контроль над регионом в сентябре 2023 года.

Об этом в среду, 15 мая, сообщило агентство Reuters.

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Российские войска в Нагорном Карабахе базировались с конца 2020 года в соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении. Военные РФ были в качестве так называемых "миротворцев" в конфликте Азербайджана и Армении.

"Всего 1960 российских миротворцев жили в 10 казармах на военной базе в городе Ходжалы в Карабахском регионе. Несмотря на это, Азербайджан вернул Карабах во время молниеносного наступления в сентябре прошлого года. Из-за этого почти 100 тысяч этнических армян бежали из Нагорного Карабаха", — пишет Reuters.

Во время последнего построения российских бойцов на базе в Ходжалы начальник Генштаба Сухопутных войск Евгений Никифоров заявил, что якобы миротворцы РФ установили мир на азербайджанской земле. А начальник генерального штаба Азербайджана Керим Валиев подчеркнул: Россия приложила все усилия для установления мира в экономическом регионе Карабаха и положила конец десятилетиям конфликта.

Армения совсем иного мнения. Там обвиняют Москву в бездействии, поскольку она не сделала ничего, чтобы помешать Азербайджану захватить Карабах и прекратить этнические чистки.

Ранее мы сообщали о начале вывода российских так называемых миротворцев с территории Нагорного Карабаха.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, какие цели преследуют россияне в Харьковской области.