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Российские войска покинули Нагорный Карабах — Reuters

16 мая 2024 02:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Россия закончила вывод войск из Нагорного Карабаха
Российская техника в Нагорном Карабахе. Фото иллюстративное: Sputnik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Россия закончила вывод своих военных из Нагорного Карабаха. Кремль начал сворачивать свою базу после того, как Азербайджан вернул контроль над регионом в сентябре 2023 года.

Об этом в среду, 15 мая, сообщило агентство Reuters.

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Российских "миротворцев" попросили на выход

Российские войска в Нагорном Карабахе базировались с конца 2020 года в соответствии с трехсторонними договоренностями РФ, Азербайджана и Армении. Военные РФ были в качестве так называемых "миротворцев" в конфликте Азербайджана и Армении.

"Всего 1960 российских миротворцев жили в 10 казармах на военной базе в городе Ходжалы в Карабахском регионе. Несмотря на это, Азербайджан вернул Карабах во время молниеносного наступления в сентябре прошлого года. Из-за этого почти 100 тысяч этнических армян бежали из Нагорного Карабаха", —  пишет Reuters.

Во время последнего построения российских бойцов на базе в Ходжалы начальник Генштаба Сухопутных войск Евгений Никифоров заявил, что якобы миротворцы РФ установили мир на азербайджанской земле. А начальник генерального штаба Азербайджана Керим Валиев подчеркнул: Россия приложила все усилия для установления мира в экономическом регионе Карабаха и положила конец десятилетиям конфликта.

Армения совсем иного мнения. Там обвиняют Москву в бездействии, поскольку она не сделала ничего, чтобы помешать Азербайджану захватить Карабах и прекратить этнические чистки.

Ранее мы сообщали о начале вывода российских так называемых миротворцев с территории Нагорного Карабаха.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, какие цели преследуют россияне в Харьковской области.

война
российские войска
Азербайджан
Армения
Россия

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