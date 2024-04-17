Російські "миротворці" розпочали виведення військ з Нагірного Карабаху

Російські військові. Фото: росЗМІ

Росія почала виводити своїх так званих "миротворців" з території Нагірного Карабаху. Майже 2000 російських військових перебували на території регіону з листопада 2020 року.

Про це пише Reuters у середу, 17 квітня.

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Виведення російських військ з Карабаху

У матеріалі йдеться, що російські "миротворці" завершують багаторічну дислокацію, яка забезпечила Москві військовий плацдарм у стратегічному регіоні Південного Кавказу.

В соціальних мережах з'явилося відео, як російські бронетранспортери рухаються в напрямку Дагестану.

Russian troops leave Karabakh after 3.5 years of peacekeeping



The region was ceded by Armenia to Azerbaijan after a short-lived Azerbaijani offensive last year pic.twitter.com/3IQTca6kRp — What the media hides. (@narrative_hole) April 17, 2024

Азербайджанські ЗМІ запитали речника Кремля Дмитра Пєскова щодо виведення військ, на що він відповів ствердно. Однак деталей прессекретар президента РФ не розповів.

Перший російський персонал і техніка зникли з монастиря, що в Калбаджарському районі, ще кілька днів тому. Їх замінили азербайджанські поліцейські.

❗️Russian peacekeepers leave Nagorno-Karabakh ahead of schedule. The treaty had them stationed there until 2025.



🇦🇲🇦🇿 This is the disputed region between Armenia and Azerbaijan, that Azeri President Aliev reclaimed several months earlier.



Backstory: Armenian Prime Minister… pic.twitter.com/zT0xhYTSvb — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 17, 2024

Також інформацію підтвердило державне інформаційне агентство Азертадж.

"Рішення про дострокове виведення російських миротворців, які тимчасово перебувають на території Азербайджанської Республіки, відповідно до тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року, було прийнято лідерами обох країн", — йдеться у повідомленні.

Радник президента з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджієв зазначив, що процес вже розпочався, міністерства оборони країн здійснюють відповідні заходи для виконання цього рішення.

Russia is leaving another failed mission.



Today “peacekeepers" are leaving the Karabakh region of Azerbaijan after 3.5 years since the beginning of their presence in the region.



The information has been confirmed by the Kremlin spokesman, Dmitry Peskov.



Armenia should kick out… pic.twitter.com/0eReHV2LjX — Yasmina (@yasminalombaert) April 17, 2024

Відомо, що майже 2 000 російських військових були розгорнуті в регіоні Нагірний Карабах у листопаді 2020 року в рамках угоди, яку було укладено за посередництва Москви.

Не зважаючи на це, у вересні минулого року Азербайджан повернув цю територію силою. Внаслідок цих дій 120 тис. етнічних вірмен, що проживали там були змушені тікати, а їх лідерів арештували.

Тоді політичне керівництво Вірменії звинуватило Москву в нездатності захистити вірменські інтереси.

Раніше ГУР повідомляло, що Кремль почав відправляти в зону бойових дій війська Тихоокеанського флоту Росії.

Також Центр національного спротиву зазначав, що росіяни намагаються усіма зусиллями поповнити лави своєї армії. Так, до війська ворог почав залучати військових, які мають залежність від наркотиків та алкоголю.