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Российские "миротворцы" начали вывод войск из Нагорного Карабаха

17 апреля 2024 19:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Российские "миротворцы" начали вывод войск из Нагорного Карабаха
Российские военные. Фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия начала выводить своих так называемых "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха. Около 2000 российских военных находились на территории региона с ноября 2020 года.

Об этом пишет Reuters в среду, 17 апреля.

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В материале говорится, что российские "миротворцы" завершают многолетнюю дислокацию, обеспечившую Москве военный плацдарм в стратегическом регионе Южного Кавказа.

В социальных сетях появилось видео, как российские бронетранспортеры двигаются в направлении Дагестана.

Азербайджанские СМИ спросили спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно вывода войск, на что он ответил утвердительно. Однако деталей пресс-секретарь президента РФ не рассказал.

Первый российский персонал и техника исчезли из монастыря в Калбаджарском районе еще несколько дней назад. Их заменили азербайджанские полицейские.

Также информацию подтвердило государственное информационное агентство "Азертадж".

"Решение о досрочном выводе российских миротворцев, временно находящихся на территории Азербайджанской Республики, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, было принято лидерами обеих стран", — говорится в сообщении.

Советник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев отметил, что процесс уже начался, министерства обороны стран осуществляют соответствующие меры для выполнения этого решения.

Известно, что почти 2 000 российских военных были развернуты в регионе Нагорный Карабах в ноябре 2020 года в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Москвы.

Несмотря на это, в сентябре прошлого года Азербайджан вернул эту территорию силой. В результате этих действий 120 тыс. проживавших там этнических армян были вынуждены бежать, а их лидеров арестовали.

Тогда политическое руководство Армении обвинило Москву в неспособности защитить армянские интересы.

Ранее ГУР сообщало, что Кремль начал отправлять в зону боевых действий войска Тихоокеанского флота России.

Также Центр национального сопротивления отмечал, что россияне пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, в армию враг начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.

российские войска
Азербайджан
Армения
Россия

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