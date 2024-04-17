Российские "миротворцы" начали вывод войск из Нагорного Карабаха
Россия начала выводить своих так называемых "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха. Около 2000 российских военных находились на территории региона с ноября 2020 года.
Об этом пишет Reuters в среду, 17 апреля.
Вывод российских войск из Карабаха
В материале говорится, что российские "миротворцы" завершают многолетнюю дислокацию, обеспечившую Москве военный плацдарм в стратегическом регионе Южного Кавказа.
В социальных сетях появилось видео, как российские бронетранспортеры двигаются в направлении Дагестана.
Russian troops leave Karabakh after 3.5 years of peacekeeping- What the media hides. (@narrative_hole) April 17, 2024
Район был ceded по Армении к Ázerbaijan по шорт-сохранил Азербайджан offensive last year pic.twitter.com/3IQTca6kRp
Азербайджанские СМИ спросили спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно вывода войск, на что он ответил утвердительно. Однако деталей пресс-секретарь президента РФ не рассказал.
Первый российский персонал и техника исчезли из монастыря в Калбаджарском районе еще несколько дней назад. Их заменили азербайджанские полицейские.
❗️Russian peacekeepers leave Nagorno-Karabakh ahead of schedule. Treaty had them stationed there until 2025.— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 17, 2024
🇦🇲🇦🇿 This is the disputed region between Armenia and Azerbaijan, что Azeri President Aliev reclaimed several months earlier.
Backstory: Armenian Prime Minister… pic.twitter.com/zT0xhYTSvb
Также информацию подтвердило государственное информационное агентство "Азертадж".
"Решение о досрочном выводе российских миротворцев, временно находящихся на территории Азербайджанской Республики, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, было принято лидерами обеих стран", — говорится в сообщении.
Советник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев отметил, что процесс уже начался, министерства обороны стран осуществляют соответствующие меры для выполнения этого решения.
Russia is leaving another failed mission.— Yasmina (@yasminalombaert) 17 апреля 2024
Все “пеечкеперы” являются истекшими в Karabakh region Ázerbájdska po 3.5 years since beginning of their presence in the region.
Информация была подвергнута Kremlin spokesman, Дмитрий Песков.
Армения должна бросить… pic.twitter.com/0eReHV2LjX
Известно, что почти 2 000 российских военных были развернуты в регионе Нагорный Карабах в ноябре 2020 года в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Москвы.
Несмотря на это, в сентябре прошлого года Азербайджан вернул эту территорию силой. В результате этих действий 120 тыс. проживавших там этнических армян были вынуждены бежать, а их лидеров арестовали.
Тогда политическое руководство Армении обвинило Москву в неспособности защитить армянские интересы.
Ранее ГУР сообщало, что Кремль начал отправлять в зону боевых действий войска Тихоокеанского флота России.
Также Центр национального сопротивления отмечал, что россияне пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, в армию враг начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.
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