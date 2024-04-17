Российские "миротворцы" начали вывод войск из Нагорного Карабаха

Российские военные. Фото: росСМИ

Россия начала выводить своих так называемых "миротворцев" с территории Нагорного Карабаха. Около 2000 российских военных находились на территории региона с ноября 2020 года.

Об этом пишет Reuters в среду, 17 апреля.

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Вывод российских войск из Карабаха

В материале говорится, что российские "миротворцы" завершают многолетнюю дислокацию, обеспечившую Москве военный плацдарм в стратегическом регионе Южного Кавказа.

В социальных сетях появилось видео, как российские бронетранспортеры двигаются в направлении Дагестана.

Russian troops leave Karabakh after 3.5 years of peacekeeping



Район был ceded по Армении к Ázerbaijan по шорт-сохранил Азербайджан offensive last year pic.twitter.com/3IQTca6kRp - What the media hides. (@narrative_hole) April 17, 2024

Азербайджанские СМИ спросили спикера Кремля Дмитрия Пескова относительно вывода войск, на что он ответил утвердительно. Однако деталей пресс-секретарь президента РФ не рассказал.

Первый российский персонал и техника исчезли из монастыря в Калбаджарском районе еще несколько дней назад. Их заменили азербайджанские полицейские.

❗️Russian peacekeepers leave Nagorno-Karabakh ahead of schedule. Treaty had them stationed there until 2025.



🇦🇲🇦🇿 This is the disputed region between Armenia and Azerbaijan, что Azeri President Aliev reclaimed several months earlier.



Backstory: Armenian Prime Minister… pic.twitter.com/zT0xhYTSvb — Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) April 17, 2024

Также информацию подтвердило государственное информационное агентство "Азертадж".

"Решение о досрочном выводе российских миротворцев, временно находящихся на территории Азербайджанской Республики, в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября 2020 года, было принято лидерами обеих стран", — говорится в сообщении.

Советник президента по внешней политике Хикмет Гаджиев отметил, что процесс уже начался, министерства обороны стран осуществляют соответствующие меры для выполнения этого решения.

Russia is leaving another failed mission.



Все “пеечкеперы” являются истекшими в Karabakh region Ázerbájdska po 3.5 years since beginning of their presence in the region.



Информация была подвергнута Kremlin spokesman, Дмитрий Песков.



Армения должна бросить… pic.twitter.com/0eReHV2LjX — Yasmina (@yasminalombaert) 17 апреля 2024

Известно, что почти 2 000 российских военных были развернуты в регионе Нагорный Карабах в ноябре 2020 года в рамках соглашения, заключенного при посредничестве Москвы.

Несмотря на это, в сентябре прошлого года Азербайджан вернул эту территорию силой. В результате этих действий 120 тыс. проживавших там этнических армян были вынуждены бежать, а их лидеров арестовали.

Тогда политическое руководство Армении обвинило Москву в неспособности защитить армянские интересы.

Ранее ГУР сообщало, что Кремль начал отправлять в зону боевых действий войска Тихоокеанского флота России.

Также Центр национального сопротивления отмечал, что россияне пытаются всеми усилиями пополнить ряды своей армии. Так, в армию враг начал привлекать военных, имеющих зависимость от наркотиков и алкоголя.