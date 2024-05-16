Росія закінчила виведення військ з Нагірного Карабаху

Російська техніка у Нагірному Карабасі. Фото ілюстративне: Sputnik

Росія закінчила виведення своїх військових з Нагірного Карабаху. Кремль почав згортати свою базу після того, як Азербайджан повернув контроль над регіоном у вересні 2023 року.

Про це у середу, 15 травня, повідомило агентство Reuters.

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Російські війська у Нагірному Карабасі базувались з кінця 2020 року відповідно до тристоронніх домовленостей РФ, Азербайджану та Вірменії. Військові РФ були у ролі так званих "миротворців" у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

"Всього 1960 російських миротворців жили в 10 казармах на військовій базі в місті Ходжали в Карабахському регіоні. Незважаючи на це, Азербайджан повернув Карабах під час блискавичного наступу у вересні минулого року. Через це майже 100 тисяч етнічних вірмен втекли з Нагірного Карабаху до Вірменії", — пише Reuters.

Під час останнього шикування російських бійців на базі в Ходжали начальник Генштабу Сухопутних військ Євген Нікіфоров заявив, що нібито миротворці РФ встановили мир на азербайджанській землі. А начальник генерального штабу Азербайджану Керім Валієв наголосив: Росія доклала усіх зусиль для встановлення миру в економічному регіоні Карабаху і поклала кінець десятиліттям конфлікту.

Вірменія зовсім іншої думки. Там звинувачують Москву у бездіяльності, оскільки вона не зробила нічого, щоб перешкодити Азербайджану захопити Карабах і припинити етнічні чистки.

Раніше ми повідомляли про початок виведення російських так званих "миротворців" з території Нагірного Карабаху.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, які цілі переслідують росіяни на Харківщині.