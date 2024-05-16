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Російські війська покинули Нагірний Карабах — Reuters

16 травня 2024 02:52
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Росія закінчила виведення військ з Нагірного Карабаху
Російська техніка у Нагірному Карабасі. Фото ілюстративне: Sputnik
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Росія закінчила виведення своїх військових з Нагірного Карабаху. Кремль почав згортати свою базу після того, як Азербайджан повернув контроль над регіоном у вересні 2023 року. 

Про це у середу, 15 травня, повідомило агентство Reuters.

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Російських "миротворців" попросили на вихід 

Російські війська у Нагірному Карабасі базувались з кінця 2020 року відповідно до тристоронніх домовленостей РФ, Азербайджану та Вірменії. Військові РФ були у ролі так званих "миротворців" у конфлікті Азербайджану та Вірменії.

"Всього 1960 російських миротворців  жили в 10 казармах на військовій базі в місті Ходжали в Карабахському регіоні. Незважаючи на це, Азербайджан повернув Карабах під час  блискавичного наступу у вересні минулого року. Через це майже 100 тисяч етнічних вірмен втекли з Нагірного Карабаху до Вірменії", — пише Reuters.

Під час останнього шикування російських бійців на базі в Ходжали начальник Генштабу Сухопутних військ Євген Нікіфоров заявив, що нібито миротворці РФ встановили мир на азербайджанській землі. А начальник генерального штабу Азербайджану Керім Валієв наголосив: Росія доклала усіх зусиль для встановлення миру в економічному регіоні Карабаху і поклала кінець десятиліттям конфлікту.

Вірменія зовсім іншої думки. Там звинувачують Москву у бездіяльності, оскільки вона не зробила нічого, щоб перешкодити Азербайджану захопити Карабах і припинити етнічні чистки. 

Раніше ми повідомляли про початок виведення російських так званих "миротворців" з території Нагірного Карабаху. 

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни повідомили, які цілі переслідують росіяни на Харківщині.

війна
російські війська
Азербайджан
Вірменія
Росія

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