Христо Грозев назвал условия, когда российские олигархи могут пойти против Путина

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российские олигархи могут пойти против главы Кремля Владимира Путина, если Россия не будет иметь успехов в войне в Украине. Также на это может повлиять ситуация в Курской области.

Об этом заявил журналист-расследователь издания The Insider Христо Грозев в интервью Суспільному.

Читайте также:

Когда российские олигархи могут пойти против Путина

Грозев отметил, что сейчас российские олигархи ожидают переговоров на условиях РФ и ослабления санкций Запада, но военные действия на территории России могут изменить эту ситуацию. Большинство из них сейчас находятся в Дубае или Тель-Авиве, наблюдают за ситуацией и лояльно относятся к Путину.

"Мое понимание от разговоров с людьми, которые близки к этим кругам, которые уже ожидаются следующие несколько месяцев, чтобы понять, есть ли вообще шанс, что Путин может показать какие-то тактические успехи, чтобы Запад начал договариваться с Россией", — сказал журналист.

По мнению расследователя, если РФ не будет иметь тактического успеха на фронте, то олигархи могут изменить свое отношение к главе Кремля. На это также могут повлиять последние события в Курской области.

"В этом варианте, если он сможет показать такие результаты, то они готовы поддержать Путина, потому что есть надежда, что санкции будут прекращены. Если нет этого тактического успеха и не стоит ожидать договоренности, они готовы вернуться против Путина. То, что сейчас происходит в Курской области, я считаю, повышает ситуацию во второй сценарий", — рассказал Грозев.