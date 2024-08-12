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Російські олігархи можуть піти проти Путіна — журналіст-розслідувач назвав умови

12 серпня 2024 09:34
Катерина Османська - Редактор
Христо Грозєв назвав умови, коли російські олігархи можуть піти проти Путіна
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Російські олігархи можуть піти проти очільника Кремля Володимира Путіна, якщо Росія не матиме успіхів у війні в Україні. Також на це може вплинути ситуація у Курській області.

Про це заявив журналіст-розслідувач видання The Insider Христо Грозєв в інтерв'ю Суспільному.

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Коли російські олігархи можуть піти проти Путіна

Грозєв зазначив, що наразі російські олігархи очікують на переговори на умовах РФ та ослаблення санкцій Заходу, але військові дій на території Росії можуть змінити цю ситуацію. Більшість з них зараз перебувають в Дубаї або в Тель-Авіві, спостерігають за ситуацією і лояльно ставляться до Путіна. 

"Моє розуміння від розмов з людьми, які близькі до цих кіл, що вже очікуються наступні кілька місяців, щоб зрозуміти, чи є взагалі шанс, що Путін може показати якісь тактичні успіхи, щоб Захід почав домовлятися з Росією", — сказав журналіст. 

На думку розслідувача, якщо РФ не матиме тактичного успіху на фронті, то олігархи можуть змінити своє ставлення до очільника Кремля. На це також можуть вплинути останні події у Курській області. 

"У цьому варіанті, якщо він зможе показати такі результати, то вони готові підтримати Путіна, бо є надія, що санкції будуть якось припинені. Якщо немає цього тактичного успіху і не варто очікувати на домовленості, вони готові повернутися проти Путіна. Те, що зараз відбувається у Курській області, я вважаю, підвищує ситуацію на другий сценарій", — розповів Грозєв. 

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