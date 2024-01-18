Российские оккупанты назвали причину блэкаута в Крыму
Так называемые власти Крыма объявили о сбое в электроснабжении некоторых районов полуострова вследствие неисправности на Балаклавской теплоэлектростанции. По их словам, уже начались работы по восстановлению электроснабжения.
Об этом сообщил глава оккупационного правительства Крыма Сергей Аксенов и самопровозглашенный "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.
Причина отсутствия света в Крыму
Аксенов сказал, что из-за аварийного выключения техники на Балаклавской ТЭС произошло отсутствие электричества в частях Крыма.
Он заявляет, что уже начались работы по восстановлению электроснабжения.
В свою очередь Развожаев добавил, что в 17:05 по киевскому времени "случился непредвиденный запуск газового оборудования на Балаклавской ТЭС", что якобы вызвало отключение двух блоков станции.
Напомним, что в Крыму наступил блэкаут. Стало известно о перебоях с электроэнергией в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Саках.
Кроме того, в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.
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