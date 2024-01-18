Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Російські окупанти назвали причину блекауту в Криму arrow

Російські окупанти назвали причину блекауту в Криму

18 січня 2024 20:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Російські окупанти назвали причину блекауту в Криму
Вимкнення світла. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Так звана влада Криму оголосила про збій в електропостачанні деяких районів півострова внаслідок несправності на Балаклавській теплоелектростанції. За їхніми словами, вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомив голова окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов та самопроголошений "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

Читайте також:

Причина відсутності світла у Криму

Аксьонов сказав, що через аварійне вимкнення техніки на Балаклавській ТЕС сталася відсутність електрики в частинах Криму.

Він заявляє, що вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.

Развожаєв додав, що о 17:05 за київським часом "відбувся непередбачений запуск газового обладнання на Балаклавській ТЕС", що нібито викликало відключення двох блоків станції.

Нагадаємо, що в Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.

Крім того, нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечити електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитися з кількох причин.

Крим
електроенергія
електропостачання
відключення світла
світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі