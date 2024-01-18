Російські окупанти назвали причину блекауту в Криму

Вимкнення світла. Фото: Reuters

Так звана влада Криму оголосила про збій в електропостачанні деяких районів півострова внаслідок несправності на Балаклавській теплоелектростанції. За їхніми словами, вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомив голова окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов та самопроголошений "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв.

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Аксьонов сказав, що через аварійне вимкнення техніки на Балаклавській ТЕС сталася відсутність електрики в частинах Криму.

Він заявляє, що вже розпочалися роботи з відновлення електропостачання.

Развожаєв додав, що о 17:05 за київським часом "відбувся непередбачений запуск газового обладнання на Балаклавській ТЕС", що нібито викликало відключення двох блоків станції.

Нагадаємо, що в Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.

Крім того, нині в Україні не застосовують графіки відключень світла, оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечити електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитися з кількох причин.