Крым погрузился в темноту — причина отключения света

Отключение света в Крыму. Фото: росСМИ

В Крыму наступил блэкаут. Стало известно о перебоях с электроэнергией в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Саках.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Крым погрузился в темноту — детали

Сообщается, что в некоторых городах Крыма, включая Симферополь, Феодосию, Джанкой, Саки и Керчь, возникли проблемы с подачей электроэнергии, о чем сообщают местные Telegram-каналы.

По информации местных СМИ, центральная часть полуострова продолжает получать электричество. Вероятно, сбой в электроснабжении затронул западное и восточное побережье Крыма.

Также сообщается, что в нескольких районах Севастополя отсутствует электричество. По крайне мере об этом указывает компания Севстар.

Напомним, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.

Также известно, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания Yasno, входящий в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.