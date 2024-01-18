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Крым погрузился в темноту — причина отключения света

18 января 2024 17:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Крым погрузился в темноту — причина отключения света
Отключение света в Крыму. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Крыму наступил блэкаут. Стало известно о перебоях с электроэнергией в Симферополе, Феодосии, Керчи, Джанкое и Саках.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что в некоторых городах Крыма, включая Симферополь, Феодосию, Джанкой, Саки и Керчь, возникли проблемы с подачей электроэнергии, о чем сообщают местные Telegram-каналы. 

По информации местных СМИ, центральная часть полуострова продолжает получать электричество. Вероятно, сбой в электроснабжении затронул западное и восточное побережье Крыма. 

Также сообщается, что в нескольких районах Севастополя отсутствует электричество. По крайне мере об этом указывает компания Севстар.

Напомним, что в настоящее время в Украине не применяют графики отключений света, поскольку в энергосистеме достаточно ресурса, чтобы обеспечивать электроэнергией всех потребителей. Однако ситуация может кардинально измениться по нескольким причинам.

Также известно, что в январе 2024 года поставщик электроэнергии компания Yasno, входящий в энергохолдинг ДТЭК, начнет отключение должников. Отключения света начнутся в конце месяца.

Крым
электроэнергия
электроснабжение
отключения света
свет
блэкаут

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