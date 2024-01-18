Крим поринув у темряву — причина відключення світла
У Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Крим поринув у темряву — деталі
Повідомляється, що у деяких містах Криму, включаючи Сімферополь, Феодосію, Джанкой, Саки та Керч, виникли проблеми з подачею електроенергії, про що повідомляють місцеві Telegram-канали.
За інформацією місцевих ЗМІ, центральна частина півострова продовжує отримувати електрику. Ймовірно, збій в електропостачанні торкнувся західного та східного узбережжя Криму.
Також повідомляється, що у кількох районах Севастополя відсутня електрика. Принаймні про це свідчить компанія Севстар.
Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла , оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.
Також відомо, що в січні 2024 року постачальник електроенергії компанія Yasno, що входить до енергохолдингу ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла розпочнеться наприкінці місяця.
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