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Крим поринув у темряву — причина відключення світла

18 січня 2024 17:57
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Крим поринув у темряву — причина відключення світла
Відключення світла у Криму. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Криму настав блекаут. Стало відомо про перебої з електроенергією в Сімферополі, Феодосії, Керчі, Джанкої та Саках.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що у деяких містах Криму, включаючи Сімферополь, Феодосію, Джанкой, Саки та Керч, виникли проблеми з подачею електроенергії, про що повідомляють місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих ЗМІ, центральна частина півострова продовжує отримувати електрику. Ймовірно, збій в електропостачанні торкнувся західного та східного узбережжя Криму.

Також повідомляється, що у кількох районах Севастополя відсутня електрика. Принаймні про це свідчить компанія Севстар.

Нагадаємо, що нині в Україні не застосовують графіки відключень світла , оскільки в енергосистемі достатньо ресурсу, щоб забезпечувати електроенергією всіх споживачів. Однак ситуація може кардинально змінитись з кількох причин.

Також відомо, що в січні 2024 року постачальник електроенергії компанія Yasno, що входить до енергохолдингу ДТЕК, розпочне відключення боржників. Відключення світла розпочнеться наприкінці місяця.

Крим
електроенергія
електропостачання
відключення світла
світло
блекаут

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