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Российские хакеры атаковали фирму, готовящую танки Leopard для Украины

5 июня 2024 17:40
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Российские хакеры атаковали фирму, готовящую танки Leopard для Украины
Хакер совершает атаку. Фото: Freepik
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Испанская компания Santa Barbara Systems, занимающаяся ремонтом танков Leopard для отправки в Украину, была атакована российскими хакерами . В результате атаки произошли сбои в работе сайта.

Об этом сообщает Reuters в среду, 5 июня.

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DDoS атака на испанскую компанию

За атакой на испанскую компанию стоит хакерская группа NoName.

Хакеры этой группы часто направляют DDoS атаки против стран, поддерживающих Украину.

"Мы направили наши DDoS-атаки на сайты в русофобской Испании", — говорится в сообщении.

Такие DDoS-атаки направляют большие объемы интернет-трафика на целевые серверы, чтобы вывести их с работы.

В материнской компании General Dynamics говорят, что все еще анализируют причину сбоя сайта, добавив, что все остальные операции в Европе работают нормально.

Что известно о хакерской группе NoName

Это пророссийская хакерская группировка, которая впервые заявила о себе в марте 2022 года и взяла на себя ответственность за кибератаки на украинские, американские и европейские государственные учреждения, СМИ и частные компании.

Первые DDoS-атаки были ориентированы на украинские медийные порталы.

Что известно о Santa Barbara Systems

Компания собирает тяжелые транспортные средства, такие как танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвует в модернизации законсервированных испанских танков Leopard для последующей отправки в Украину.

Ранее мобильное приложение Министерства обороны "Резерв+" пережило ряд вражеских кибератак . Но в Минобороны успешно отбили все DDоS-атаки.

Кроме того, в Российской Федерации произошел масштабный сбой в работе электронных сервисов в результате DDoS-атаки. Эту акцию организовали киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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