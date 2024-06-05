Російські хакери атакували фірму, яка готує танки Leopard для України
Іспанська компанія Santa Barbara Systems, яка займається ремонтом танків Leopard для відправки в Україну, була атакована російськими хакерами. У результаті атаки сталися збої в роботі сайту.
Про це повідомляє Reuters у середу, 5 червня.
DDoS атака на іспанську компанію
За атакою на іспанську компанію стоїть хакерська група NoName.
Хакери цієї групи часто спрямовують DDoS атаки проти країн, які підтримують Україну.
"Ми направили наші DDoS-атаки на сайти в русофобській Іспанії", — йдеться у повідомленні.
Такі DDoS-атаки спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з роботи.
У материнській компанії General Dynamics кажуть, що все ще аналізують причину збою веб-сайту, додавши, що всі інші операції в Європі працюють нормально.
Що відомо про хакерську групу NoName
Це проросійське хакерське угруповання, яке вперше заявило про себе в березні 2022 року та взяло на себе відповідальність за кібератаки на українські, американські та європейські державні установи, ЗМІ та приватні компанії.
Перші DDoS-атаки були націлені на українські медійні портали.
Що відомо про Santa Barbara Systems
Компанія збирає важкі транспортні засоби, такі як танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у модернізації законсервованих іспанських танків Leopard для подальшої відправки в Україну.
Раніше мобільний застосунок Міністерства оборони "Резерв+" пережив низку ворожих кібератак. Але у Міноборони успішно відбили усі DDоS-атаки.
Крім того, у Російській Федерації стався масштабний збій у роботі електронних сервісів внаслідок DDoS-атаки. Цю акцію організували кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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