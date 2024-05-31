Оголошення мобілізації у Польщі — польська газета заявила про кібератаку

Польські військові. Фото: Міноборони Польщі

На сайті польської газети РАР у п'ятницю, 31 травня, двічі з’явилася неправдива інформація про намір Польщі провести "часткову мобілізацію" з метою відправки військ до України. Влада країни та ЗМІ заявили, що це була кібератака.

Про це повідомило видання РАР.

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Фейкова новина про мобілізацію у Польщі

Фейкова новина містила заяву нібито від прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про початок мобілізації 1 липня 2024 року. У статті стверджували, що 200 тисяч польських громадян, у тому числі колишніх військових та цивільних осіб, будуть призвані до військової служби та відправлені в Україну.

Однак, РАР негайно спростувало цю інформацію, заявивши, що її опублікували в результаті кібератаки, ймовірно, здійсненої з Росії. Віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський заявив, що розпочато термінове розслідування інциденту та підкреслив, що метою атаки було поширення дезінформації напередодні виборів та спроба дестабілізувати суспільство.

"Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони. Мета — дезінформація перед виборами та паралізувати громадськість", — заявив Ґавковський.

Нагадаємо, перший день роботи мобільний застосунок Міністерства оборони "Резерв +" пережив низку ворожих кібератак. Але у Міноборони були готові до такого розвитку подій та успішно відбили усі DDоS-атаки на застосунок, через який військовозобов’язані оновлюють свої дані у ТЦК та СП.

Нагадаємо, рядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA відмічається значна активізація кібергрупи UAC-0006. CERT-UA опублікували індикатори кіберзагроз, а також приклад ланцюга ураження, щоб українські підприємства мали змогу убезпечити себе від атак.