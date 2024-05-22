Кібергрупа UAC-0006 атакує українські підприємства — приклади уражень

Хакер. Фото: ілюстративне, tsn

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA відмічається значна активізація кібергрупи UAC-0006. CERT-UA опублікували індикатори кіберзагроз, а також приклад ланцюга ураження, щоб українські підприємства мали змогу убезпечити себе від атак.

Про це повідомляє пресслужба CERT-UA у вівторок, 21 травня.

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Діяльність угруповання UAC-0006

UAC-0006 посідає перше місце в категорії фінансових злочинів, здійснюючи спроби викрадення коштів із рахунків українських підприємств за допомогою шкідливих програм. Станом на 21 травня зловмисниками проведено щонайменше дві кампанії з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення SMOKELOADER.

"На поточний момент бот-мережа нараховує декілька сотень уражених комп'ютерів. Найближчим часом слід очікувати поновлення шахрайства з використанням систем дистанційного банківського обслуговування", — йдеться в повідомленні.

CERT-UA радить керівникам підприємств невідкладно звернути увагу на необхідність підвищення безпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, ініціювавши перевірку наданих індикаторів компрометації та забезпечивши застосування необхідних політик та механізмів захисту.

Приклад ланцюгів ураження (20-21 травня 2024 року). Фото: CERT-UA

Нагадаємо, що МВС України попереджає про новий шахрайський трюк, який активно поширюється через популярний месенджер WhatsApp. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день за те, щоб люди ставили вподобайки.

Раніше ми писали, що в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень.