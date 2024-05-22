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Кібергрупа UAC-0006 атакує українські підприємства — приклади уражень

22 травня 2024 13:39
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Кібергрупа UAC-0006 атакує українські підприємства — приклади уражень
Хакер. Фото: ілюстративне, tsn
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Урядовою командою реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA відмічається значна активізація кібергрупи UAC-0006. CERT-UA опублікували індикатори кіберзагроз, а також приклад ланцюга ураження, щоб українські підприємства мали змогу убезпечити себе від атак.

Про це повідомляє пресслужба CERT-UA у вівторок, 21 травня.

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Діяльність угруповання UAC-0006

UAC-0006 посідає перше місце в категорії фінансових злочинів, здійснюючи спроби викрадення коштів із рахунків українських підприємств за допомогою шкідливих програм. Станом на 21 травня зловмисниками проведено щонайменше дві кампанії з розповсюдження шкідливого програмного забезпечення SMOKELOADER.

"На поточний момент бот-мережа нараховує декілька сотень уражених комп'ютерів. Найближчим часом слід очікувати поновлення шахрайства з використанням систем дистанційного банківського обслуговування", — йдеться в повідомленні.

CERT-UA радить керівникам підприємств невідкладно звернути увагу на необхідність підвищення безпеки автоматизованих робочих місць бухгалтерів, ініціювавши перевірку наданих індикаторів компрометації та забезпечивши застосування необхідних політик та механізмів захисту.

Кібергрупа UAC-0006 атакує українські підприємства — приклади уражень - фото 1
Приклад ланцюгів ураження (20-21 травня 2024 року). Фото: CERT-UA

Нагадаємо, що МВС України попереджає про новий шахрайський трюк, який активно поширюється через популярний месенджер WhatsApp. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день за те, щоб люди ставили вподобайки.

Раніше ми писали, що в Одесі перед судом постануть учасники злочинної схеми за масштабне шахрайство. Спільники налагодили роботу шахрайського кол-центру та привласнили собі понад п'ять мільйонів гривень. 

афера
кібератака
шахрайство
злочин
підприємства
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