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Гроші за вподобайки — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах

21 травня 2024 20:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Гроші за вподобайки — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах
Смартфон у руці чоловіка з додатком TikTok. Фото: Bloomberg
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Міністерство внутрішніх справ України попереджає про новий шахрайський трюк, який активно поширюється через популярний месенджер WhatsApp. Аферисти пропонують привабливу пропозицію онлайн-заробітку до кількох тисяч гривень на день за те, щоб люди ставили вподобайки.

Про це повідомляє пресслужба МВС України в Telegram у вівторок, 21 травня.

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Зловмисники, використовуючи платформу TikTok, надсилають користувачам привабливі пропозиції щодо легкого онлайн-заробітку, обіцяючи доходи до кількох тисяч гривень на день.

Гроші за "лайки" — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах - фото 1
Інформаційна картка. Фото: МВС України
Гроші за "лайки" — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах - фото 2
Інформаційна картка. Фото: МВС України

Ця схема, хоч і не нова, залишається небезпечною, оскільки призводить до шахрайства та втрати особистих даних або коштів. МВС закликає всіх користувачів бути обережними і утримуватися від переходу за сомнівними посиланнями, особливо від невідомих номерів.

Гроші за "лайки" — в МВС попередили про шахраїв в соцмережах - фото 3
Скриншот допису МВС України

Раніше в МВС пояснили, чи потрібен тепер військовий квиток для реєстрації автомобіля

Також у Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що для оновлення персональних даних військовозобов'язаних у ТЦК довідка про несудимість не потрібна. У відомстві закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації. 

МВС
афера
соцмережі
TikTok
шахрайство

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