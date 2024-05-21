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Деньги за "лайки"— в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях

21 мая 2024 20:48
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Деньги за понравившиеся — в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях
Смартфон в руке мужчины с приложением TikTok. Фото: Bloomberg
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Министерство внутренних дел Украины предупреждает о новом мошенническом трюке, который активно распространяется через популярный мессенджер WhatsApp. Аферисты предлагают заманчивое предложение онлайн-заработка до нескольких тысяч гривен в день за то, чтобы люди ставили "лайки".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram во вторник, 21 мая.

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Злоумышленники, используя платформу TikTok, присылают пользователям привлекательные предложения по легкому онлайн-заработку, обещая доходы до нескольких тысяч гривен в день.

Деньги за понравившиеся — в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях - фото 1
Информационная карта. Фото: МВД Украины
Деньги за понравившиеся — в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях - фото 2
Информационная карта. Фото: МВД Украины

Эта схема, хотя и не нова, остается опасной, поскольку приводит к мошенничеству и потере личных данных или средств. МВД призывает всех пользователей быть осторожными и удерживаться от перехода по сомнительным ссылкам, особенно от неизвестных номеров.

Деньги за понравившиеся — в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях - фото 3
Скриншот сообщения МВД Украины

Ранее в МВД объяснили, нужен ли теперь военный билет для регистрации автомобиля.

Также в Министерстве внутренних дел рассказали, что для обновления персональных данных военнообязанных в ТЦК справка о несудимости не требуется. В ведомстве призывали доверять только проверенным источникам информации.

МВД
афера
соцсети
TikTok
мошенничество

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