Деньги за понравившиеся — в МВД предупредили о мошенниках в соцсетях

Смартфон в руке мужчины с приложением TikTok. Фото: Bloomberg

Министерство внутренних дел Украины предупреждает о новом мошенническом трюке, который активно распространяется через популярный мессенджер WhatsApp. Аферисты предлагают заманчивое предложение онлайн-заработка до нескольких тысяч гривен в день за то, чтобы люди ставили "лайки".

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Telegram во вторник, 21 мая.

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Злоумышленники, используя платформу TikTok, присылают пользователям привлекательные предложения по легкому онлайн-заработку, обещая доходы до нескольких тысяч гривен в день.

Информационная карта. Фото: МВД Украины

Информационная карта. Фото: МВД Украины

Эта схема, хотя и не нова, остается опасной, поскольку приводит к мошенничеству и потере личных данных или средств. МВД призывает всех пользователей быть осторожными и удерживаться от перехода по сомнительным ссылкам, особенно от неизвестных номеров.

Скриншот сообщения МВД Украины

Ранее в МВД объяснили, нужен ли теперь военный билет для регистрации автомобиля.

Также в Министерстве внутренних дел рассказали, что для обновления персональных данных военнообязанных в ТЦК справка о несудимости не требуется. В ведомстве призывали доверять только проверенным источникам информации.