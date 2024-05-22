Кибергруппа UAC-0006 атакует украинские предприятия — примеры угроз

Хакер. Фото: иллюстративный, tsn

Правительственной командой реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA отмечается значительная активизация кибергруппы UAC-0006. CERT-UA опубликовали индикаторы киберугроз , а также пример цепи поражения, чтобы украинские предприятия имели возможность обезопасить себя от атак.

Об этом сообщает пресс-служба CERT-UA во вторник, 21 мая.

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Деятельность группировки UAC-0006

UAC-0006 занимает первое место в категории финансовых преступлений, предпринимая попытки похищения средств со счетов украинских предприятий с помощью вредоносных программ. По состоянию на 21 мая злоумышленники провели по меньшей мере две кампании по распространению вредоносного программного обеспечения SMOKELOADER.

"На данный момент бот-сеть насчитывает несколько сотен пораженных компьютеров. В ближайшее время следует ожидать возобновления мошенничества с использованием систем дистанционного банковского обслуживания", — говорится в сообщении.

CERT-UA советует руководителям предприятий безотлагательно обратить внимание на необходимость повышения безопасности автоматизированных рабочих мест бухгалтеров, инициировав проверку предоставленных индикаторов компрометации и обеспечив применение необходимых политик и механизмов защиты.

Пример цепей поражения (20-21 мая 2024 г.). Фото: CERT-UA

Напомним, что МВД Украины предупреждает о новом мошенническом трюке, который активно распространяется через популярный мессенджер WhatsApp. Аферисты предлагают заманчивое предложение онлайн-заработка до нескольких тысяч гривен в день за то, чтобы люди ставили понравившиеся.

Ранее мы писали, что в Одессе перед судом предстанут участники преступной схемы масштабного мошенничества. Сообщники наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен.