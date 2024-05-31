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Объявление мобилизации в Польше — польская газета заявила о кибератаке

31 мая 2024 19:39
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Бригадир София
редактор
Объявление мобилизации в Польше — польская газета заявила о кибератаке
Польские военные. Фото: Минобороны Польши
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На сайте польской газеты РАР в пятницу, 31 мая, дважды появилась ложная информация о намерении Польши провести "частичную мобилизацию" с целью отправки войск в Украину. Власти страны и СМИ заявили, что это была кибератака.

Об этом сообщило издание РАР.

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Фейковая новость о мобилизации в Польше

Фейковая новость содержала заявление якобы от премьер-министра Польши Дональда Туска о начале мобилизации 1 июля 2024 года. В статье утверждалось, что 200 тысяч польских граждан, в том числе бывших военных и гражданских лиц, будут призваны к военной службе и отправлены в Украину.

Однако РАР немедленно опроверг эту информацию, заявив, что ее опубликовали в результате кибератаки, вероятно, осуществленной из России. Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что начато срочное расследование инцидента и подчеркнул, что целью атаки было распространение дезинформации накануне выборов и попытка дестабилизировать общество.

"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, которая была направлена с российской стороны. Цель — дезинформация перед выборами и парализовать общественность", — заявив Гавковский.

Напомним, первый день работы мобильное приложение Министерства обороны "Резерв+" пережил ряд вражеских кибератак. Но в Минобороны были готовы к такому развитию событий и успешно отбили все DDоS-атаки в приложение, через которое военнообязанные обновляют свои данные в ТЦК и СП.

Напомним, что рядовой командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA отмечается значительная активизация кибергруппы UAC-0006. CERT-UA опубликовали индикаторы киберугроз, а также пример цепи поражения, чтобы украинские предприятия могли обезопасить себя от атак.

война в Украине
кибератака
хакеры
мобилизация
Польша

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