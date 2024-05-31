Объявление мобилизации в Польше — польская газета заявила о кибератаке
На сайте польской газеты РАР в пятницу, 31 мая, дважды появилась ложная информация о намерении Польши провести "частичную мобилизацию" с целью отправки войск в Украину. Власти страны и СМИ заявили, что это была кибератака.
Об этом сообщило издание РАР.
Фейковая новость о мобилизации в Польше
Фейковая новость содержала заявление якобы от премьер-министра Польши Дональда Туска о начале мобилизации 1 июля 2024 года. В статье утверждалось, что 200 тысяч польских граждан, в том числе бывших военных и гражданских лиц, будут призваны к военной службе и отправлены в Украину.
Однако РАР немедленно опроверг эту информацию, заявив, что ее опубликовали в результате кибератаки, вероятно, осуществленной из России. Вице-премьер-министр и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский заявил, что начато срочное расследование инцидента и подчеркнул, что целью атаки было распространение дезинформации накануне выборов и попытка дестабилизировать общество.
"Все указывает на то, что мы имеем дело с кибератакой, которая была направлена с российской стороны. Цель — дезинформация перед выборами и парализовать общественность", — заявив Гавковский.
Напомним, первый день работы мобильное приложение Министерства обороны "Резерв+" пережил ряд вражеских кибератак. Но в Минобороны были готовы к такому развитию событий и успешно отбили все DDоS-атаки в приложение, через которое военнообязанные обновляют свои данные в ТЦК и СП.
Напомним, что рядовой командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA отмечается значительная активизация кибергруппы UAC-0006. CERT-UA опубликовали индикаторы киберугроз, а также пример цепи поражения, чтобы украинские предприятия могли обезопасить себя от атак.
Читайте Новини.LIVE!