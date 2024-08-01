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Российские власти заявили об атаке на Белгородскую область — возник пожар

1 августа 2024 02:28
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Атака на Белгородскую область РФ ночью 1 августа — фото последствий
Последствия атаки в Белгородскую область. Фото: t.me/vvladkov
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

На Белгородскую область России произошла атака ударными беспилотниками в ночь на четверг, 1 августа. В результате обстрела загорелась крыша одного из жилых домов.

Об этом сообщает местный губернатор Вячеслав Гладков в Telegram.

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Последствия атаки на Белгородскую область 1 августа

"Беспилотник ВСУ атаковал частный дом в поселке Борисовка Борисовского района. В результате сброса взрывного устройства вспыхнула кровля дома. Жители самостоятельно приступили к тушению пожара", — отметил губернатор.

Ночная атака на Россию 1 августа
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото: t.me/vvladkov
Пожар в Белгородской области 1 августа
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото: t.me/vvgladkov
Дроновая атака на Белгородскую область ночью 1 августа
Последствия атаки на Белгородскую область. Фото: t.me/vvgladkov

Гладков добавил, что работники МЧС потушили пожар. На месте происшествия работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Фото атаки на Белгородскую область 2 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала Вячеслава Гладкова

Взрывы в Белгородской области 

Напомним, что серия взрывов прогремела в Белгороде ночью 9 июля. В результате атаки есть погибший, ранения получили двое мирных жителей. Кроме того, в трех частных домах и 12 квартирах восьми многоквартирных домов выбиты окна. Обломками иссечены два автомобиля.

Также на территории России, в частности, Белгородской области, неоднократно падают свои же авиабомбы. О недавнем таком событии стало известно из разговора местной жительницы.

Добавим, что СМИ посчитали, сколько таких бомб уронила российская авиация на территории РФ. Как оказалось, только с марта по июль 2024 захватчики случайно сбросили не менее 121 авиабомбы разного класса на Белгородскую область и на другие свои и оккупированные украинские территории.

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