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Російська влада заявила про атаку на Бєлгородську область — виникла пожежа

1 серпня 2024 02:28
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Атака на Бєлгородську область РФ вночі 1 серпня — фото наслідків
Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

На Бєлгородську область Росії відбулась атака ударними безпілотниками в ніч проти четверга, 1 серпня. Внаслідок обстрілу зайнявся дах одного з житлових будинків.

Про це повідомляє місцевий губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Наслідки атаки на Бєлгородську область 1 серпня 

"Безпілотник ЗСУ атакував приватний будинок у селищі Борисівка Борисівського району. Внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля будинку. Мешканці самостійно розпочали гасіння пожежі", — зазначив губернатор.

Нічна атака на Росію 1 серпня
Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov
Пожежа в Бєлгородській області 1 серпня
Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov
Дронова атака на Бєлгородську область вночі 1 серпня
Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov

Гладков додав, що працівники МНС загасили займання. На місці події працюють оперативні служби. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Фото атаки на Бєлгородську область 2 серпня
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Гладкова

Вибухи в Бєлгородській області

Нагадаємо, що серія вибухів пролунала в Бєлгороді вночі 9 липня. Внаслідок атаки є загиблий, поранень зазнали двоє мирних мешканців. Крім того, у трьох приватних будинках і 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків вибито вікна. Уламками посічено два автомобілі. 

Також на території Росії, зокрема Бєлгородської області, неодноразово падають свої ж авіабомби. Про нещодавню таку подію стало відомо з розмови місцевої жительки.

Додамо, що ЗМІ порахували, скільки таких бомб впустила російська авіація на території РФ. Як виявилось, лише з березня по липень 2024 року загарбники випадково скинули не менше 121 авіабомби різного класу на Бєлгородську область та на інші свої та окуповані українські території. 

пожежа вибух Бєлгородська область дрони будинок Бєлгород Росія

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