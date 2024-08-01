Атака на Бєлгородську область РФ вночі 1 серпня — фото наслідків

Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov

На Бєлгородську область Росії відбулась атака ударними безпілотниками в ніч проти четверга, 1 серпня. Внаслідок обстрілу зайнявся дах одного з житлових будинків.

Про це повідомляє місцевий губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram.

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Наслідки атаки на Бєлгородську область 1 серпня

"Безпілотник ЗСУ атакував приватний будинок у селищі Борисівка Борисівського району. Внаслідок скидання вибухового пристрою спалахнула покрівля будинку. Мешканці самостійно розпочали гасіння пожежі", — зазначив губернатор.

Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov

Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov

Наслідки атаки на Бєлгородську область. Фото: t.me/vvgladkov

Гладков додав, що працівники МНС загасили займання. На місці події працюють оперативні служби. Інформації щодо постраждалих наразі немає.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу В'ячеслава Гладкова

Вибухи в Бєлгородській області

Нагадаємо, що серія вибухів пролунала в Бєлгороді вночі 9 липня. Внаслідок атаки є загиблий, поранень зазнали двоє мирних мешканців. Крім того, у трьох приватних будинках і 12 квартирах восьми багатоквартирних будинків вибито вікна. Уламками посічено два автомобілі.

Також на території Росії, зокрема Бєлгородської області, неодноразово падають свої ж авіабомби. Про нещодавню таку подію стало відомо з розмови місцевої жительки.

Додамо, що ЗМІ порахували, скільки таких бомб впустила російська авіація на території РФ. Як виявилось, лише з березня по липень 2024 року загарбники випадково скинули не менше 121 авіабомби різного класу на Бєлгородську область та на інші свої та окуповані українські території.