Российская атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожила ПВО ночью

Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Российская армия снова атаковала украинские города в ночь на субботу, 9 марта. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из 15 выпущенных Россией ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник выпустил 15 своих беспилотников по Украине 9 марта. Пуски совершались с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Силам ПВО удалось уничтожить 12 БпЛА в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Инфографика ВС ВСУ

Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, 9 марта Россия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. Оккупанты попали в промышленное предприятие региона, в результате чего возник масштабный пожар.

Добавим, 8 марта одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский БпЛА во время очередной атаки РФ.