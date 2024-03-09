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Российская атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожила ПВО ночью

9 марта 2024 09:17
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Российская атака по Украине — сколько вражеских целей уничтожила ПВО ночью
Силы ПВО. Фото: Генштаб ВСУ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российская армия снова атаковала украинские города в ночь на субботу, 9 марта. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 12 из 15 выпущенных Россией ударных беспилотников типа Shahed.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Противник выпустил 15 своих беспилотников по Украине 9 марта. Пуски совершались с мыса Чауда в Крыму и российского Приморско-Ахтарска.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Силам ПВО удалось уничтожить 12 БпЛА в пределах Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областей.

Инфографика ПС ВСУ
Инфографика ВС ВСУ
Скриншот сообщения ПС ВСУ
Скриншот поста ВС ВСУ

Напомним, 9 марта Россия в очередной раз атаковала Днепропетровщину. Оккупанты попали в промышленное предприятие региона, в результате чего возник масштабный пожар.

Добавим, 8 марта одесские пограничники показали, как уничтожили вражеский БпЛА во время очередной атаки РФ.

война
беспилотники
Украина
обстрелы
ПВО
дрон Шахид-136
дроны
атака

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