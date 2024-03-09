Російська атака по Україні — скільки ворожих цілей знищила ППО вночі

Сили ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія знову атакувала українські міста в ніч проти суботи, 9 березня. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 12 з 15 випущених Росією ударних безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Telegram.

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Противник поцілив 15 своїх безпілотників по Україні 9 березня. Пуски здійснювалися з мису Чауда, що в Криму, та російського Приморсько-Ахтарська.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України", — йдеться в повідомленні.

Силам ППО вдалося знищити 12 БпЛА межах Дніпропетровської, Донецької та Полтавської областей.

Інфографіка ПС ЗСУ

Скриншот допису ПС ЗСУ

Нагадаємо, 9 березня Росія вкотре атакувала Дніпропетровщину. Окупанти влучили у промислове підприємство регіону, внаслідок чого виникла масштабна пожежа.

Додамо, 8 березня одеські прикордонники показали, як знищили ворожий БпЛА під час чергової атаки РФ.