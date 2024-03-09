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Нічна атака РФ на Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки та кількість збитих БпЛА

9 березня 2024 08:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Нічна атака РФ на Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки та кількість збитих БпЛА
Пожежа на підприємстві внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: фото t.me/Klymenko_MVS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в ніч проти суботи, 9 березня. Окупанти влучили у промислове підприємство регіону, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. При цьому сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих безпілотників над Криворізьким районом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

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Як вказує Лисак, над Криворізьким районом ППО вдалося збити п'ять ворожих дронів. Однак сталося влучання у промислове підприємство. На місці виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії", — додав голова ОДА.

На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок атаки російської армії немає.

Скриншот допису Лисака
Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 6 березня Дніпропетровська область знову опинилася під прицілом загарбників. Внаслідок влучання по Нікополю загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди, а також є постраждала.

Додамо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.

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Україна
Дніпропетровська область
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ППО
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атака

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