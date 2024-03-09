Нічна атака РФ на Дніпропетровщину — в ОВА розповіли про наслідки та кількість збитих БпЛА

Пожежа на підприємстві внаслідок обстрілу. Ілюстративне фото: фото t.me/Klymenko_MVS

Російські війська вкотре атакували Дніпропетровщину в ніч проти суботи, 9 березня. Окупанти влучили у промислове підприємство регіону, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. При цьому сили протиповітряної оборони знищили п'ять ворожих безпілотників над Криворізьким районом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Атака на Дніпропетровщину 9 березня

Як вказує Лисак, над Криворізьким районом ППО вдалося збити п'ять ворожих дронів. Однак сталося влучання у промислове підприємство. На місці виникла пожежа.

"Цілили окупанти і по Нікопольщині. Обстріляли Марганець й одне із сіл громади. Випустили більш ніж 10 снарядів з важкої артилерії", — додав голова ОДА.

На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок атаки російської армії немає.

Скриншот допису Лисака

Нагадаємо, 6 березня Дніпропетровська область знову опинилася під прицілом загарбників. Внаслідок влучання по Нікополю загорівся магазин та дістали руйнувань житлові будинки, авто, господарські споруди, а також є постраждала.

Додамо, 28 лютого російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок чергової атаки ворога загинула 61-річна жінка.