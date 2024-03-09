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Ночная атака РФ на Днепропетровщину — в ОВА рассказали о последствиях и количестве сбитых БпЛА

9 марта 2024 08:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ночная атака РФ на Днепропетровщину — в ОВА рассказали о последствиях и количестве сбитых БпЛА
Пожар на предприятии в результате обстрела. Иллюстративное фото: фото t.me/Klymenko_MVS
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину в ночь на субботу, 9 марта. Оккупанты попали в промышленное предприятие региона, в результате чего возник масштабный пожар. При этом силы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над Криворожским районом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Как указывает Лысак, над Криворожским районом ПВО удалось сбить пять вражеских дронов. Однако произошло попадание в промышленное предприятие. На месте возник пожар.

"Целили оккупанты и по Никопольщине. Обстреляли Марганец и одно из сел громады. Выпустили более 10 снарядов из тяжелой артиллерии", — добавил глава ОГА.

К счастью, пострадавших и погибших в результате атаки российской армии нет.

Скриншот сообщения Лисака
Скриншот поста Лысака

Напомним, 6 марта Днепропетровская область снова оказалась под прицелом захватчиков. В результате попадания по Никополю загорелся магазин и получили разрушения жилые дома, авто, хозяйственные постройки, а также есть пострадавшая.

Добавим, 28 февраля российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В результате очередной атаки врага погибла 61-летняя женщина.

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Украина
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