В ряды ВС России присоединяются сибирские бездомные - как их убеждают

Бездомные. Иллюстративное фото: росСМИ

В России начали подталкивать к участию в войне против Украины сибирских бездомных. Одни согласились на это ради денег, другие "ради родины", а третьи — потому что им "нечего больше делать".

Об этом пишет RadioFreeEurope.

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В материале говорится, что неизвестное количество сибирских бездомных подписало контракты на войну в Украине. Это свидетельствует о том, что Москва стремится отойти от очередной "политически опасной мобилизации" и удовлетворить свои потребности в живой силе.

По данным минобороны России, в этом году контракты на службу в армии подписали около 190 тысяч человек. Также в этом году был принят закон, создающий благоприятные условия для подозреваемых в совершении уголовных преступлений и осужденных для приостановки их дел или снятия с них судимости, если они пойдут воевать.

В то же время российские чиновники активно ищут новых солдат в приютах для бездомных по всей Сибири и на Дальнем Востоке. Еще два года назад во время мобилизации в приютах России "собирали" мужчин для вербовки в армию.

Сейчас им обещают единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей за вступление в армию и ежемесячные выплаты в размере 210 тысяч рублей и другие льготы.