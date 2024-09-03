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Російська армія почала вербувати безхатченків з Сибіру — деталі

3 вересня 2024 10:18
Євгенія Брюховецька - редактор
До лав ЗС Росії приєднуються сибірські безхатченки - як їх переконують
Безхатченки. Ілюстративне фото: росЗМІ
Євгенія Брюховецька - редактор

У Росії почали підштовхувати до участі у війні проти України сибірських безхатченків. Одні погодилися на це заради грошей, інші "заради батьківщини", а треті — бо їм "нічого більше робити".

Про це пише RadioFreeEurope.

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У матеріалі йдеться, що невідома кількість сибірських безхатченків підписала контракти на війну в Україні. Це свідчить про те, що Москва прагне уникнути чергової "політично небезпечної мобілізації" та задовольнити свої потреби в живій силі.

За даними міноборони Росії, цього року контракти на службу в армії підписали близько 190 тисяч чоловіків. Також цьогоріч було прийнято закон, який створює сприятливі умови для підозрюваних у скоєнні кримінальних злочинів і засуджених для призупинення їхніх справ або зняття з них судимості, якщо вони підуть воювати.

Водночас російські чиновники активно шукають нових солдатів у притулках для бездомних по всьому Сибіру і Далекому Сходу. Ще два роки тому під час мобілізації у притулках Росії "збирали" чоловіків для вербування в армію.

Наразі їм обіцяють одноразову виплату в розмірі 400 тисяч рублів за вступ до армії та щомісячні виплати в розмірі 210 тисяч рублів й інші пільги. 

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