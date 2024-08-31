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Российская армия обстреливает Суджу в Курской области, оставляя город в руинах — ВСУ

31 августа 2024 22:30
Валерия Барановская - редактор
Россияне атакуют город Суджа в Курской области
Мужчина возле поврежденного здания в Судже. Фото: Сухопутные войска ВСУ
Валерия Барановская - редактор

Российские военные уничтожают город Суджа в Курской области, обстреливая его управляемыми авиабомбами, артиллерией и дронами-камикадзе. В городе осталось около 200 гражданских, которым украинские военные оказывают помощь.

Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ в Facebook в субботу, 31 августа.

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Российские военные разрушают город Суджа в Курской области, несмотря на то, что они находится в тылу. Российская армия забрасывает город управляемыми авиационными бомбами, обстреливает артиллерией и дронами-камикадзе.

Разрушенное заведение в Судже
Поврежденное россиянами здание в Судже. Фото: Сухопутные войска ВСУ

"В пятницу, 30 августа, российский КАБ попал в местный детский сад, а вражеская авиация нанесла в Судже удары по домам в частном секторе", — говорится в сообщении.

Россияне обстреливают Сужу
В Судже горит здание в результате российских обстрелов. Фото: Сухопутные войска ВСУ

В настоящее время в городе осталось около 200 гражданских, которым помогают украинские военные. Большинство из них — люди пенсионного возраста, утверждающие, что "власть России ни о чем не предупреждала: нас здесь бросили, вот и все".

Разрушенная улица
Последствия российских обстрелов на Курщине. Фото: Сухопутные войска ВСУ

"На днях представители новой украинской военной комендатуры наладили водоснабжение в Судже, чтобы местное население имело доступ к питьевой воде. Ранее, благодаря нашим военным, данная проблема решалась с помощью водовозов и грузовиков с многокубовыми емкостями", — отмечается в сообщении.

Скорая помощь
Автомобиль скорой помощи в Судже. Фото: Сухопутные войска ВСУ

Медицинскую помощь жители Суджи также получают от украинских военных.

Россияне обстреливают Курскую область
Разрушение в результате российских попаданий в Курской области. Фото: Сухопутные войска ВСУ

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