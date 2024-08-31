Росіяни атакують місто Суджа у Курській області

Російська армія обстрілює Суджу в Курській області, залишаючи місто в руїнах — ЗСУ
Російські військові знищують місто Суджа в Курській області, обстрілюючи його керованими авіабомбами, артилерією та дронами-камікадзе. У місті залишилось близько 200 цивільних, яким українські військові надають допомогу.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу, 31 серпня.
Російська армія стирає Суджу у Курській області з лиця землі
Російські військові руйнують місто Суджа в Курській області, попри те, що воно розташоване в тилу. Російська армія закидає місто керованими авіаційними бомбами, обстрілює артилерією та дронами-камікадзе.
"У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.
Наразі у місті залишилося близько 200 цивільних, яким допомагають українські військові. Більшість з них — люди пенсійного віку, які стверджують, що "влада Росії ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому".
"Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими місткостями", — зазначається в повідомленні.
Медичну допомогу жителі Суджі також отримують від українських військових.
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