Росіяни атакують місто Суджа у Курській області

Чоловік біля пошкодженої будівлі у Суджі. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські військові знищують місто Суджа в Курській області, обстрілюючи його керованими авіабомбами, артилерією та дронами-камікадзе. У місті залишилось близько 200 цивільних, яким українські військові надають допомогу.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ у Facebook у суботу, 31 серпня.

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Російські військові руйнують місто Суджа в Курській області, попри те, що воно розташоване в тилу. Російська армія закидає місто керованими авіаційними бомбами, обстрілює артилерією та дронами-камікадзе.

Пошкоджена росіянами будівля у Суджі. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

"У пʼятницю, 30 серпня, російський КАБ поцілив у місцевий дитячий садочок, а ворожа авіація нанесла у Суджі удари по будинках у приватному секторі", — йдеться в повідомленні.

У Суджі горить будинок внаслідок російських обстрілів. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Наразі у місті залишилося близько 200 цивільних, яким допомагають українські військові. Більшість з них — люди пенсійного віку, які стверджують, що "влада Росії ні про що не попереджала: нас тут кинули, та й по всьому".

Наслідки російських обстрілів на Курщині. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

"Днями представники новоствореної української воєнної комендатури налагодили водопостачання у Суджі, щоб місцеве населення мало доступ до питної води. Раніше, завдяки нашим військовим, дана проблема вирішувалась за допомогою водовозів та вантажівок із багатокубовими місткостями", — зазначається в повідомленні.

Автомобіль швидкої допомоги у Суджі. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Медичну допомогу жителі Суджі також отримують від українських військових.