Россияне запустили ночью 25 шахедов по Украине — сколько БпЛА уничтожили Воздушные силы

Мобильная группа противовоздушной обороны Украины. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В ночь на воскресенье, 2 июня, российские захватчики нанесли удары по Украине крылатой ракетой "Искандер-К". Также враг применил зенитную управляемую ракету С-300 из оккупированной Донбасса и 25 ударных беспилотников типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

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Враг нанес удар по Украине

Атаке врага противодействовали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Кроме того, привлекались средства радиоэлектронной борьбы.

В течение ночи украинскими воинами было сбито 24 "шахеда" над Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областями.

Напомним, что воздушная тревога в Украине в ночь на воскресенье, 2 июня, продолжалась более шести часов. Россияне атаковали "шахедами" и угрожали ударить баллистикой.

Также при атаке ударных беспилотников в Хмельницкой области раздавались взрывы. Звуки прогремели около 1:50 в воскресенье, 2 июня.